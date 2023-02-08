8 февраля начали показ сериала «Раневская»

Съемки этой ленты проходили в Ростове-на-Дону и Таганроге Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 февраля жители Ростовской области смогут увидеть начало биографического сериала «Раневская». Премьеру покажут на одной из онлайн-киноплощадок в Интернете. Это будет первый художественный фильм о великой актрисе, до этого о ней снимали только документальные ленты.

Зрители узнают, какой была знаменитая таганроженка и какой путь ей пришлось пройти для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и в кино.

Главную роль в сериале исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук - дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. В новой картине также снимались Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

К слову, съемки проходили в Ростове-на-Дону и в Таганроге, поэтому жители Дона смогут увидеть знакомые места в ретро аранжировке. Всего планируется 8 серий.

Фаина Раневская - актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР. Она запомнилась ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятным чувством юмора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Таганрога прокомментировала расселение жильцов из дома Раневской

Власти приморского города принудительно не изымали помещения в здании (подробности)