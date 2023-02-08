Мэрия Таганрога прокомментировала расселение жильцов из дома Раневской

В доме Фаины Раневской может появиться музей актрисы. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Мэрия Таганрога не расселяла жильцов дома по улице Фрунзе, 10 литер А, где когда-то жила актриса Фаина Раневская. Об этом в ответе на запрос редакции «КП - Ростов-на-Дону» написала заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики Светлана Камбулова.

- Процедура изъятия помещений в данном доме и земельного участка, в установленном Земельным кодексом РФ порядке не осуществлялась, расселение граждан в рамках областных и государственных адресных программ не проводилось, - написала замглавы таганрогской мэрии "КП-Ростов-на-Дону".

По словам чиновницы, всего в жилом доме литер А по улице Фрунзе, 10 десять квартир. Собственником восьми из них ранее являлась компания «Праймери Дон». В 2009 году по договору пожертвования квартира № 5 была принята от физлица на баланс города. Уже тогда здесь планировалось создать музей-гостиную Раневской. В 2016 эту квартиру перевели в нежилое помещение, а в июне 2017 года продали с аукциона Благотворительному фонду Ивана Саввиди.

- Сейчас нежилое здание литер А, в котором родилась и жила Фаина Раневская, является частной собственностью, - уточнила Светлана Камбулова. - По последним данным, собственник – Благотворительный фонд. Строение - объект культурного наследия, и не является ни аварийным, ни подлежащим сносу или реконструкции.

Напомним, в пресс-службе Фонда заявили, что квартиры в доме были выкуплены на основании нотариально заверенных договоров купли-продажи. Новый владелец дома планировал отремонтировать принадлежащее ему помещение и передать в госсобственность Ростовской области, чтобы здесь можно было создать музейную экспозицию и Музей Фаины Раневской. Но из-за пандемии реконструкцию пришлось отложить.

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