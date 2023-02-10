Погода в Ростовской области в выходные 11 и 12 февраля: синоптики ожидают похолодание и снегопад

Пока в одних районах будет мокрый снег, в других ожидается метель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону и Ростовской области, согласно прогнозам синоптиков, теплом не порадует. Как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в донском Гидрометцентре, самый сильный мороз ожидается на выходных, а до середины следующей недели столбики термометров немножко подрастут. Рассказываем подробно.

В ночь с пятницы на субботу по Ростовской области ожидается температура на уровне -5 — -10 градусов, а при прояснениях в восточной половине региона до -8. Днем — от -1 до -6, днем на юге — до +2. Ночью и утром некоторые районы может накрыть туман. Специалисты также предупредили о гололедице на дорогах. Ветер юго-восточный слабый и умеренный.

В воскресенье, ночью и утром, снова прогнозируют туман. Днем будет облачно, возможны осадки. Ветер поменяет свое направление с юго-восточного на юго-западное и западное, а порывы в отдельных районах могут достигать 15 — 20 метров в секунду. Днем во многих районах пройдут снег и мокрый снег, в территориях, в том числе в Ростове, ожидается налипание мокрого снега. На севере области в этот день будет метель, на юге региона возможен дождь. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью — -3 — -8, по северу и востоку — до -14, днем — от -4 до +3.

В понедельник,13 февраля, атмосферный фронт будет смещаться на восток, и, если ночью осадки еще продолжатся, то днем уже прекратятся. А температура воздуха вновь упадет. Ночью — -6 — -11, по северу — до -17. Днем столбики термометра будут показывать от 0 до -6 градусов.

По прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра, морозы сохранятся как минимум до конца следующей рабочей недели. И практически каждый день стоит ждать осадков преимущественно в виде снега.

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