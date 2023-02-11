Перерасчет пенсии по стажу в Ростовской области: что делать, если не учитывают годы работы

При ликвидации не все предприятия добросовестно сдавали информацию в архивы, спустя годы люди не могут доказать годы стажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перерасчет пенсии по стажу — вопрос, который волнует немало жителей Ростовской области. Поэтому новость о том, что жителю Таганрога подтвердили 16 лет стажа и сделали перерасчет пенсии только через суд после обращения в прокуратуру, вызвала бурные обсуждения наших читателей в группе «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

Как оказалось, проблема с неучтенными годами стажа при выходе на пенсию для дончан — не редкость. Поэтому мы составили пошаговую инструкцию, что нужно делать, если Соцфонд (бывший Пенсионный фонд — прим.ред.) не видит какие-то годы работы или отказывает учесть предоставленные данные о наличии стажа.

- С таким явлением как неучтенные годы стажа наши жители встречаются часто, - комментирует юрист Евгений Коржов. - Еще во время перевода документооборота с бумажных носителей на электронные системы отчетов, данные могли быть где-то утеряны, не все перенесены. Это человеческий фактор от которого никто не застрахован.

ШАГ 1

Первым делом юрист рекомендует обратиться за подтверждением на место своей бывшей работы. В отделе кадров ведется архив, и там должны предоставить справку о том, в какой период и на какой должности трудился человек.

ШАГ 2

Если предприятие к этому моменту уже ликвидировано, документация о его сотрудниках все равно должна была остаться. У юрлица есть обязанности — данные по кадрам передаются в городской или районный архив по месту регистрации юридического адреса бывшего предприятия. Человек запрашивает в архиве справку о том, что он трудился на уже недействующем предприятии, на определенной должности в какие-то сроки или же получает ссылку, в какой частный архив могли быть переданы на хранение данные о сотрудниках ликвидированной организации.

ШАГ 3

Трудовая книжка. Этот документ, если он на руках у человека, является подтверждением его трудового стажа. Если трудовая книжка была утеряна, то ее нужно восстанавливать по справкам с предприятий, где он раньше работал, или из архивов — городских и районных.

ШАГ 4

Классический путь, если человеку отказано в перерасчете пенсии, — восстановить свои утраченные права при помощи обращения в прокуратуру и напрямую в суд. Прокуратура поднимает данные в Соцфонде и на стороне истца через суд требует восстановить его права.

- Проблемы могут возникнуть, если организация, где работал человек, недобросовестно передавала данные о сотрудниках в государственные архивы. Раньше это часто носило лишь формальный характер, поэтому сегодня многие люди при выходе на пенсию с трудом доказывают, что в определенные годы они работали, - рассказывает Евгений Коржов. - Что касается тех, кто работает сегодня, вопрос полностью под контролем у прокуратуры и государства, поэтому в будущем при выходе на пенсию все данные о стаже человека у Соцфонда должны быть.

Нередко при выходе на пенсию годы стажа приходится доказывать в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

ШАГ 5. ЕСЛИ ДОКУМЕНТОВ НЕТ

Нередко еще встречаются случаи, когда, выходя на пенсию, дончане не могут предоставить все необходимые документы. В отделении Социального фонда России по Ростовской области рассказали, что нужно делать в такой ситуации.

- Согласно Федеральному закону от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» для назначения страховой пенсии по старости необходимо наличие установленной продолжительности стажа и величины пенсионных коэффициентов, - комментируют в Соцфонде.

- При обращении граждан за назначением страховой пенсии по старости специалисты оценивают пенсионные права заявителя, наличие документов подтверждающих страховой стаж, при необходимости осуществляют запросы для подтверждения стажа.

В случае отсутствия документов при подсчете страхового стажа периоды работы могут устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей. Речь идет о ситуациях, когда документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием - землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и другими - и восстановить их невозможно.

Кроме заявления об установлении периода работы на основании свидетельских показаний заявителю необходимо также предоставить:

- Документ государственного (муниципального) органа (например, районного архива — прим. ред.), на территории которого произошло стихийное бедствие с подтверждением даты, места и характера произошедшего;

- Документ работодателя или соответствующего государственного (муниципального) органа с подтверждением факта утраты документов о работе в связи со стихийным бедствием и невозможностью их восстановления;

- Справка архивного учреждения или государственного (муниципального) органа, подтверждающая факт отсутствия архивных данных о периоде работы, устанавливаемом на основании свидетельских показаний.

В случае отсутствия для назначения страховой пенсии по старости необходимого стажа и размера пенсионных коэффициентов гражданину назначается социальная пенсия по старости – через пять лет после достижения возраста выхода на страховую пенсию по старости.

Как уточнил юрист Евгений Коржов, когда речь идет о свидетелях в суде, то они должны быть с трудовыми книжками того же предприятия. Косвенными подтверждениями работы человека в организации могут быть грамоты, благодарственные письма — все, что доказывает связь человека с рабочим местом.

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