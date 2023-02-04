Жителю Таганрога через суд подтвердили 16 лет стажа и сделали перерасчет пенсии

Трудовой не хотели зачислять в ПФР
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области помогли таганрожцу, которому не хотели подтверждать 16 лет стажа и заново делать перерасчет пенсии. Повлиять на эту ситуацию получилось только через суд, сообщает региональная прокуратура.
Как пояснили в ведомстве, мужчина принес в ПФР (сейчас СФР) все документы и доказательства по неучтенной работе. Однако специалисты усомнились в данных и отказали посетителю.
Тогда удивленный пенсионер обратился в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели свое расследование и выяснили, что житель Таганрога был прав. После этого подали иск и выиграли дело. В итоге мужчине все-таки провели перерасчет и выплатили более 130 тысяч рублей.
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