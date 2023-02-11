«Захотел причинить ей боль»: В Ростовской области мужчина восемь раз ударил ножом родственницу из-за сплетен

Злоумышленника задржали сразу же после преступления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, в Азовском районе, местный житель, 56-летний Евгений (имена изменены — прим. ред.), предстанет перед судом по обвинению в убийстве. По версии следствия, мужчина жестоко расправился с родственницей.
ВСПОМНИЛ СТАРЫЕ ОБИДЫ
Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Евгений жил в одном доме с супругой Натальей. Штамп в паспорте оставался лишь формальностью. Вот уже несколько лет между ними не было теплых отношений.
А на соседнем участке жила сестра Натальи и ее бывший муж.
- Они были в разводе, но разъехаться не получалось, - пояснили соседи корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
По словам источника издания, в день, когда было совершенно преступление, Наталья уехала в больницу.
- Они с сестрой по очереди ухаживали за больной матерью, - продолжают знакомые семьи.
Евгений остался дома один. Мужчина решил выпить спиртного, а заодно вспомнить старые обиды.
Открытых конфликтов с родственниками, живущими через забор, не было. Однако Евгений почему-то считал, что сестра жены сплетничает о нем.
Как он сам позже расскажет следствию, он вдруг «сильно захотел причинить ей боль».
«ЖЕНЯ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?»
Уже будучи сильно пьяным, мужчина взял кухонный нож и отправился в дом к сестре супруги. Дело было вечером, поэтому женщина уже легла отдыхать. Злоумышленник подошел к ее кровати и замахнулся ножом.
По словам источника издания в правоохранительных органах, сестра успела крикнуть: «Женя, ты что делаешь?» После этого злоумышленник начал наносить ей удары один за другим.
Позже эксперты насчитают на теле несчастной не менее восьми ножевых ранений, нанесенных в шею и в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленник вернулся домой и позвонил жене и сказал: «Я такое натворил». После этого он бросил трубку.
ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, супруга вызвала такси и помчалась домой из больницы. Она обнаружила, что сестра мертва, после чего вызвала полицию.
Подозреваемого задержали в тот же день.
- В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Материалы уголовного дела уже поступили в Азовский городской суд, - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.
Если суд признает вину, злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
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