«Захотел причинить ей боль»: В Ростовской области мужчина восемь раз ударил ножом родственницу из-за сплетен

Злоумышленника задржали сразу же после преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Азовском районе, местный житель, 56-летний Евгений (имена изменены — прим. ред.), предстанет перед судом по обвинению в убийстве. По версии следствия, мужчина жестоко расправился с родственницей.

ВСПОМНИЛ СТАРЫЕ ОБИДЫ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Евгений жил в одном доме с супругой Натальей. Штамп в паспорте оставался лишь формальностью. Вот уже несколько лет между ними не было теплых отношений.

А на соседнем участке жила сестра Натальи и ее бывший муж.

- Они были в разводе, но разъехаться не получалось, - пояснили соседи корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

По словам источника издания, в день, когда было совершенно преступление, Наталья уехала в больницу.

- Они с сестрой по очереди ухаживали за больной матерью, - продолжают знакомые семьи.

Евгений остался дома один. Мужчина решил выпить спиртного, а заодно вспомнить старые обиды.

Открытых конфликтов с родственниками, живущими через забор, не было. Однако Евгений почему-то считал, что сестра жены сплетничает о нем.

Как он сам позже расскажет следствию, он вдруг «сильно захотел причинить ей боль».

«ЖЕНЯ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?»

Уже будучи сильно пьяным, мужчина взял кухонный нож и отправился в дом к сестре супруги. Дело было вечером, поэтому женщина уже легла отдыхать. Злоумышленник подошел к ее кровати и замахнулся ножом.

По словам источника издания в правоохранительных органах, сестра успела крикнуть: «Женя, ты что делаешь?» После этого злоумышленник начал наносить ей удары один за другим.

Позже эксперты насчитают на теле несчастной не менее восьми ножевых ранений, нанесенных в шею и в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник вернулся домой и позвонил жене и сказал: «Я такое натворил». После этого он бросил трубку.

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, супруга вызвала такси и помчалась домой из больницы. Она обнаружила, что сестра мертва, после чего вызвала полицию.

Подозреваемого задержали в тот же день.

- В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Материалы уголовного дела уже поступили в Азовский городской суд, - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

Если суд признает вину, злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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