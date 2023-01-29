В Ростовской области директор предприятия предстал перед судом после того, как рабочий сорвался с высоты и разбился

Рабочий погиб, сорвавшись с крана Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Азове, на одном из предприятий по изготовлению кованых изделий произошла трагедия. В цехе с высоты сорвался мужчина. Евгений Иванов (имя изменено — прим. Ред.) погиб на месте происшествия.

«ЗОЛОТЫЕ» РУКИ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, Евгений устроился на работу еще в 2020 году.

- Он выполнял обязанности разнорабочего, приходил, когда что-то ломалось из оборудования, ремонтировал и получал сдельную зарплату, - говорит источник издания.

К слову, мужчина с легкостью мог исправить любую поломку. Коллеги в один голос говорили, что у Евгения "золотые" руки.

Вот только официальный договор с ним никто не торопился заключать.

Как позже установит следствие, не прошел Евгений и инструктаж по технике безопасности.

- Само производство небольшое, там трудится четверо рабочих, все они устроены официально. А вот Евгения, видимо, оформлять было невыгодно, - продолжает источник.

ДОШЛО ДО БЕДЫ

Трагедия произошла в конце марта прошлого года. В этот день Евгению предстояло отремонтировать кран-балку.

- Мы видели, как он крутился в цехе, потом отлучился ненадолго, вернулся к обеду и полез на кран, - расскажут позже следователям сотрудники производства.

А через десять минут рабочие услышали глухой звук удара. Евгений, потеряв равновесие, упал с высоты восемь метров на бетонный пол.

Он скончался на месте происшествия. У мужчины осталась взрослая дочь.

- В отношении исполнительного директора предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

Материалы уголовного дела были направлены в суд. В ходе предварительного слушания дочь погибшего подала ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

Обвиняемый загладил причиненный моральный вред, принес свои извинения, оказал помощь при похоронах, а также установил памятник погибшему.

- Обвиняемым и защитником данное ходатайство поддержано, при этом обвиняемый пояснил, что полностью признает себя виновным и раскаивается в содеянном. Он возместил потерпевшей причиненный вред, предпринял меры для недопущения подобных происшествий на предприятии, - добавил Сергей Мрыхин.

В итоге уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

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