В Ростовской области 20-летнего парня насмерть раздавила упавшая стена

От полученных травм мужчина скончался в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 20-летний разнорабочий погиб во время работы на стройке. Трагедия произошла в городе Красный Сулин еще 14 января. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнала в прокуратуре города.

Во время строительных работ на парня обрушилась кирпичная стена, и его так придавило, что травмы оказались несовместимы с жизнью — пострадавший скончался от полученных травм в больнице, уточнили в Красносулинской городской прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что по факту случившегося ведутся проверки — их инициировали Прокуратура и Следственный комитет.

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