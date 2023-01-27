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НовостиПроисшествия27 января 2023 13:44

В Ростовской области 20-летнего парня насмерть раздавила упавшая стена

Молодой человек во время работы на стройке получил травмы, несовместимые с жизнью
Татьяна ТИХОНОВА
От полученных травм мужчина скончался в больнице.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 20-летний разнорабочий погиб во время работы на стройке. Трагедия произошла в городе Красный Сулин еще 14 января. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнала в прокуратуре города.

Во время строительных работ на парня обрушилась кирпичная стена, и его так придавило, что травмы оказались несовместимы с жизнью — пострадавший скончался от полученных травм в больнице, уточнили в Красносулинской городской прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что по факту случившегося ведутся проверки — их инициировали Прокуратура и Следственный комитет.

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