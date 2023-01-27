В Ростовской области 20-летнего парня насмерть раздавила упавшая стена

От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области 20-летний разнорабочий погиб во время работы на стройке. Трагедия произошла в городе Красный Сулин еще 14 января. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнала в прокуратуре города.
Во время строительных работ на парня обрушилась кирпичная стена, и его так придавило, что травмы оказались несовместимы с жизнью — пострадавший скончался от полученных травм в больнице, уточнили в Красносулинской городской прокуратуре.
Также в ведомстве добавили, что по факту случившегося ведутся проверки — их инициировали Прокуратура и Следственный комитет.
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