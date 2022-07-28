Спасти мужчину не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На атомной электростанции 27 июля в Волгодонске слесарь погиб во время планового ремонта. Рассказываем, что известно о гибели рабочего на ростовской АЭС.

Слесарь четвертого разряда находился в производственном помещении энергоблока № 4. В это время на предприятии проводился плановый капитальный ремонт. Спустя некоторое время рабочего нашли без сознания. Пострадавшему провели реанимацию, однако мужчину спасти не удалось — он скончался.

В информационном центре Ростовской атомной электростанции рассказали, погибший был сотрудником подрядной организации «Волгодонскатомэнергоремонт». Обстоятельства его гибели в данный момент устанавливаются.

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