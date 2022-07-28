Рабочего без сознания нашли в одном из энергоблоков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Атомная электростанция в Волгодонске опровергла информацию о втором пострадавшем во время ремонта на предприятии. Напомним, 27 июля стало известно о смерти рабочего на ростовской АЭС. В информационном центре прокомментировали происшествие.

По данным центра, в среду на предприятии проходил плановый капремонт. В одном из производственных помещений энергоблока № 4 был обнаружен сотрудник подрядной организации. Это был слесарь филиала АО «Атомэнергоремонт» — компании «Волгодонскатомэнергоремонт». Мужчину попытались реанимировать, однако он скончался.

Ранее в СМИ появились данные о том, что кроме слесаря пострадал еще один сотрудник. Однако представители атомной станции сообщили, что информация не соответствует действительности.

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Сейчас сотрудники атомной станции уточняют обстоятельства произошедшего. (Подробности)