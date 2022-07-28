Рабочий погиб во время планового ремонта на Ростовской АЭС

Информация о втором пострадавшем не соответствует действительности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слесарь погиб во время планового капремонта на Ростовской АЭС. Журналисту «КП - Ростов-на-Дону» это подтвердили в информационном центре атомной станции.

- Вчера, 27 июля, в 14:43 в производственном помещении энергоблока №4 обнаружили без сознания сотрудника подрядной организации - слесаря 4 разряда «Волгодонскатомэнергоремонта» - филиала АО «Атомэнергоремонт». Провели реанимацию, но спасти работника не удалось. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают, - сообщили в информационном центре.

Также в организации опровергли информацию о втором пострадавшем. Представитель АЭС подчеркнул, что «это не соответствует действительности».

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