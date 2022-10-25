В Ростовской области осмотрщик вагонов погиб, попав под поезд

В Ростовской области, в Батайске, на железнодорожной станции, произошла трагедии, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Там днем, 23 октября, под грузовым поездом погиб осмотрщик вагонов.

По данным собеседника, у мужчины был обычный рабочий день, он занимался проверкой технического состояния составов.

В какой-то момент он пропал из поле зрения коллег. А спустя немного времени, они увидели, как на напарника едет грузовой поезд. Машинист пытался затормозить, но было слишком поздно. От полученных травм дончанин скончался на месте.

Как батайчанин оказался на рельсах под колесами грузового поезда, предстоит выяснить правоохранителям.

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