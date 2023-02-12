В Ростове мать и дочь погибли в пожаре после взрыва электросамоката

В Ростове произошел пожар в многоквратирном доме. В результате ЧП погибли два человека Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове, на Западном, произошел серьезный пожар, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, вспыхнула квартира на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице 2-ая Краснодарская. В результате два человека скончались, еще один доставлен в больницу.

МЕЧТА ДОЧЕРИ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник, знакомый с ситуацией, погибли 37-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. По словам собеседника, семья недавно переехала из Луганской народной республики. Супруги и их ребенок спасались от снарядов украинских националистов.

В Ростове жизнь семьи начала налаживаться. Они нашли уютную квартиру в хрущевке на Западном. Дочь устроили в школу.

По словам соседей, девочка была очень хорошей.

- Любила рисовать, на ее странице в соцсетях много картин. Некоторые посвящены Дню Победы, - вздыхают люди, знавшие погибших.

Родители делали все от них зависящее, чтобы дочь ни в чем не нуждалась. Даже купили ей электросамокат, о котором подросток давно мечтала.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, он то и стал причиной пожара.

ЗА ЖИЗНЬ ГЛАВЫ СЕМЬИ БОРЮТСЯ ВРАЧИ

- По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за взрыва электросамоката. Но точная причина будет известна после экспертизы. Пожар был очень серьезным, - сказал собеседник издания.

На месте ЧП спасатели обнаружили тело 37- летней женщины. Ее дочь была еще жива, но находилась без сознания. Она скончалась в карете скорой помощи. 43-летнего мужчину с ожогами второй и третей степени госпитализировали.

По данным пресс-службы регионального МЧС, с огнем боролись восемь человек личного состава. На месте работали две спецмашины.

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