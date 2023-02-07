Ростовчанка устроила пожар в многоквартирном доме, забыв зарядное устройство в розетке

Пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном доме, случился из-за короткого замыкания Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Пожарный дознаватель из Ростова Сергей Пирогов в профессии не первый год. За годы службы в структуре МЧС чего только не видел «пожарный детектив». Доводилось сталкиваться и с поджогами, и с гибелью людей, и с детскими шалостями, которые приводили к возгораниям.

ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

По словам старшего дознавателя отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Пирогова, зачастую причиной пожара становятся вещи, которые есть в доме у каждого, которые кажутся безопасными, но лишь на первый взгляд. Кондиционеры, компьютеры, утюги - все приборы, которые заряжаются от сети, могут привести к ЧП.

- Расследовал такой случай – горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома, - рассказывает Сергей Пирогов.

ИЗ ИСКРЫ – В ПЛАМЯ

Как оказалось, причиной пожара стала оставленная в розетке зарядка от телефона.

- Повезло, что в этот момент все были дома. Девушка оставила зарядку в розетке, расположенной около дивана, обитого тканью, и пошла на кухню, - рассказывает Сергей Пирогов.

В какой-то момент ростовчанка почувствовала запах гари. Кинулась в комнату – а оттуда валят клубы черного дыма.

По словам дознавателя, произошло замыкание проводки, и искра упала на тканевый диван. В итоге комната полностью выгорела.

- Повезло, что дело было днем, и в квартире находилась хозяйка, которая успела сориентироваться и вызвать пожарных. Еще раз хочу напомнить, что не следует оставлять электрические приборы включенными в розетку. Бывает, несколько электроприборов запитываются на один провод с маленьким сечением. Такая ситуация может привести к возгоранию , - сказал Сергей Пирогов.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области в очередной раз рассказали о пожарной безопасности.

- В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств, - сказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пожара при использовании гаджетов можно избежать, соблюдая простые, но важные правила.

- Применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты, гироскутеры и прочее на зарядке; не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку; если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети, - прокомментировали в ведомстве.

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