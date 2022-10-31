«Заработал на вещдоках»: в Калмыкии осудили бывшего следователя, похитившего у подозреваемого почти 130 тысяч

В ходе расследования сотрудник правоохранительных органов сам стал фигурантом уголовного дела. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Новости о мошенниках, похитивших миллионы с банковского счета, уже никого не удивляют. В этом случае сумма ущерба оказалась куда скромнее, но дело все равно громкое. На скамье подсудимых оказался бывший полицейский, который решил нажиться за счет подозреваемого и украл у него деньги. Деталями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились с пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

ВЫСТУПИЛ «ПОСРЕДНИКОМ»

В поле зрения правоохранительных органов попал бывший следователь следственного отделения отдела МВД села Приютное в Калмыкии. Его заподозрили в целом ряде преступлений — и в мошенничестве, и в превышении должностных полномочий, и в краже.

По версии следствия, 11 февраля 2021 года 29-летний мужчина, тогда еще состоявший в должности следователя, вел расследование по делу в отношении 27-летнего жителя Красноярского края. Сотрудник при исполнении решил обогатиться за счет обвиняемого.

- Он ввел обвиняемого в заблуждение - сказал, что через него можно передать потерпевшей возмещение ущерба по уголовному делу. Тот согласился на это предложение и перечислил следователю по номеру телефона 55 тысяч рублей на банковскую карту, - рассказали в следкоме.

Убедив обвиняемого пополнить счет собственной карты, которая хранилась в отделе как вещдок, следователь пошел к банкомату. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОБО ВСЕМ «ДОГОВОРИЛСЯ»

Но на этом дело не закончилось. Обманутый обвиняемый показался перспективным для дальнейшего обогащения. После перевода 55 тысяч рублей тогда еще следователь взял еще четыре тысячи на «карманные расходы».

- 7 и 8 марта мужчина совершил кражу четырех тысяч рублей с банковского счета того же обвиняемого: перевел деньги через мобильное приложение смартфона, который хранился в отделе в качестве вещдока, - добавили в СК.

Следователь на этом не остановился. Через два дня после того, как он перевел себе деньги от подозреваемого, сообщил тому, что все решил — якобы договорился с судом о более мягком приговоре.

- Понимая, что на деле он не в силах повлиять на решение суда, бывший следователь все-таки убедил обвиняемого перевести ему еще 70 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе. - Когда подследственный согласился, перевел деньги на свою же банковскую карту, которая как вещественное доказательство хранилась в распоряжении следователя.

Обвиняемый по одному уголовному делу стал потерпевшим по другому - его оставили без 129 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ

А на следующий день следователь взял эту карту с собой и обналичил в банкомате те самые 70 тысяч, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Таким образом, мужчина причинил обвиняемому ущерб на 129 тысяч рублей. А как только о преступлении стало известно, и следователь сразу стал бывшим — был уволен из органов внутренних дел в связи с расследованием уголовного дела.

- Собранных доказательств суду было достаточно. Бывшего следователя отдела МВД «Приютненский» признали виновным стазу по трем статьям уголовного дела: «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий» и «Кража, совершенная должностным лицом с банковского счета», - перечислили в СК.

Суд приговорил мужчину к выплате штрафа и лишил его права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на два с половиной года. На данный момент приговор суда в законную силу еще не вступил.

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