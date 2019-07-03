В Ростовской области полицейский, осматривая машину подозреваемого, украл 19 смартфонов на 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-03T10:47:31+03:00

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Региональный следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении уже бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в краже и злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совершил еще будучи при погонах.

- По версии следствия, в прошлом году сотрудник полиции, принимая участие в осмотре автотранспортного средства, задержанного сотрудниками полиции по подозрению в перевозке контрафактных товаров, похитил 19 смартфонов общей стоимостью более 900 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Когда об этом стало известно и возбудили уголовное дело, мужчина не стал ничего отрицать, признал свою вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU