Деньги и совесть в тени: в Ростовской области перед судом предстанут 160 человек, обвиняемых в коррупции

В лидерах по числу полученных взяток - правоохранители и чиновники. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Русскому историку, литератору и патриоту Николаю Карамзину приписывают легендарный ответ «Воруют» на вопрос о делах в России. Это было два столетия назад.

Сегодня принцип «Все покупается и продается» для некоторых остается приемлемым. На дороге водитель-нарушитель пытается договориться с автоинспектором. И у него есть шанс. В вузе ленивый студент-медик хочет «купить» зачет за несколько тысяч рублей. У него тоже есть шанс.

Обратная сторона проблемы: водитель-нарушитель может стать потенциальным убийцей, а уже дипломированный хирург пойдет оперировать людей, не имея знаний. Каков шанс, что это произойдет?

Коррупция, став традицией с негативным оттенком, проникла во все сферы жизни. Это порождает несправедливость, подрывает доверие к власти, закону, бизнесу. Потому так важно с ней бороться. Надо донести до каждого - коррупция неприлична.

О КОРРУПЦИИ И ЛАТЕНТНОСТИ

Опыт и время показывают - пыл взяточников охлаждают уголовные дела. Как того же лихача на дороге, проезжающего мимо смертельной аварии.

«КП - Ростов-на-Дону» попросила заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Ростовской области Артема Горбаня рассказать о фактах коррупции и последующем наказании.

- Начну с главного - коррупция не только взятка. Это любое незаконное использование лицом своего должностного положения в целях получения материальной выгоды для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление материальной выгоды должностному лицу. Поэтому помимо взяточничества к числу коррупционных преступлений относятся: злоупотребление и превышение должностных полномочий, служебный подлог, совершенные из корыстной заинтересованности; коммерческий подкуп, хищения имущества, совершенные с использованием служебного положения и другое.

Артем Горбань занимается расследованием коррупционных дел. Фото: СУ СК России по Ростовской области

- Как выявить преступление, если участники заинтересованно молчат?

- Как отмечают эксперты, коррупция имеет латентный, то есть скрытый характер. Это объясняется тем, что при даче и получении взятки участники коррупционной «сделки» имеют обоюдную выгоду, в равной степени несут уголовную ответственность, а потому заинтересованы в сохранении тайны. Для этих целей предпринимаются всевозможные, постоянно меняющиеся, способы конспирации. Это осложняет выявление и расследование преступлений.

- Но следователи тоже не стоят на месте?

- Совершенно верно. Правоохранительными органами ведется активная работа по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности, что является одной из основных задач. Озвучу цифры: за 9 месяцев нынешнего 2022 года в производстве следователей следственного управления СК России по Ростовской области находилось более 350 уголовных дел коррупционной направленности. Более 140 уголовных дел в отношении почти 160 лиц завершено расследованием, дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

БЕРУТ-ДАЮТ-ПЕРЕДАЮТ

- Кто чаще всего попадается на взятках?

- По статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в прошлом году в стране наибольшее количество среди судимых за взяточничество - государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов.

В Ростовской области примерно такая же картина. По итогам расследования в 2021 году наибольшее число лиц, совершивших коррупционные преступления, относятся к должностным лицам правоохранительных органов, органов местного самоуправления и организаций сферы образования. Но при этом не стоит забывать, что преступления совершают не только должностные лица, но и обычные граждане, например, передавая взятку или выступая посредником в ее передаче.

Коррупция всегда имеет латентную форму. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Пример наиболее яркого преступления?

- Наверняка можно заметить, что на сайте следственного управления регулярно появляются публикации о возбуждении уголовных дел по коррупционным преступлениям и о завершении их расследования. Каждое уголовное дело уникально с точки зрения фактических обстоятельств, участников событий, а потому представляет неподдельный интерес в работе следователя.

Среди наиболее резонансных - уголовные дела, возбужденные в отношении оперуполномоченного Ростова-на-Дону (взятка в крупном размере), главы администрации одного из муниципальных образований Ростовской области (особо крупный размер), преподавателей одного из вузов (более 16 эпизодов).

В нынешнем году завершено расследование по дополнительно установленным 1998 эпизодам преступной деятельности уже бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области. Речь идет о получении взяток и незаконной выдаче справок об инвалидности.

КОГДА ПОДАРОК - ВЗЯТКА

- Еще одно распространенное, как мне кажется, явление — посредничество. Правильно понимаю, что посредник — это человек, который передал деньги гражданину A от гражданина B для решения какого-либо вопроса?

- Вовсе не обязательно. Посредничеством считается не только непосредственная передача предмета взятки, но и ведение переговоров, организация встреч. В нынешнем году в суд направлено уголовное дело в отношении адвоката, который, встречаясь со своим доверителем и должностным лицом правоохранительного органа, договаривался о размере взятки, условиях «сделки». Деньги он не передавал, это осуществил сам доверитель.

- Давайте говорить честно: многие пытаются решить бытовую или профессиональную проблему с помощью презента. Но не у каждого есть понимание границы между подарком и взяткой. Где она?

- Довольно часто среди населения слышу мнение, что передача ценностей до 3 000 рублей не взятка, а подарок. Такое утверждение ошибочно. Законодатель не устанавливает минимальный размер взятки, она может начинаться от любой суммы и быть, в том числе менее 3 000 рублей. Отличие понятия «подарка» от «взятки» кроется совсем не в размере. Подарок носит безвозмездный характер, он не обусловлен какими-то действиями (бездействием), либо решениями со стороны должностного лица. Взятка имеет встречные обязательства. То есть ею будет считаться любая ценность, передаваемая за выполнение должностным лицом тех или иных действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

ВАЖНО

О фактах коррупции следует сообщать по телефонам:

+7 (863) 210-97-76 — горячая линия СУ СК России по Ростовской области «Остановим коррупцию»

+ (863) 249-24-77 — телефон доверия ГУ МВД России по Ростовской области

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