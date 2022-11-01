Самая подробная программа мероприятий в донской столице на 4 ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День народного единства в Ростове-на-Дону 2022 обещает пройти ярко, несмотря на возможную непогоду. В каждом районе донской столицы пройдут акции для ростовчан любого возраста, а завершится праздник большим концертом на Театральной площади. Публикуем подробную программу мероприятий от администрации Ростова-на-Дону — по районам города, по паркам, в домах творчества и библиотеках. Выбирайте заранее куда сходить всей семьей!

Не забывайте, что самое главное - областное мероприятие, посвященное Дню народного единства, пройдет 4 ноября на Фонтанной площади с 12.00 до 17.00. А 5 ноября в парке Левобережном в 14.00 начнется большой концерт местных коллективов, и в 15.00 на сцену выйдет народный артист РФ Олег Газманов, чей концерт не состоялся в день города Ростова 17 сентября.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЙОНАМ

Кировский район

«Арт – фронт и патриотизм в искусстве» – урок памяти ко Дню народного единства

Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А, - 3 ноября, 14.00

Ленинский район

Молодежная акция «Мы – едины!»

Парк им. М. Горького - 1 — 3 ноября, 12.00

Первомайский район

Молодежная акция по раздаче открыток «Я люблю тебя Россия»

Сквер Мира - 1 — 4 ноября

Ростовчан ждут всевозможные выставки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пролетарский район

- Патриотический концерт хора «Дубравушка» для получателей социальных услуг и жителей Александровки «Широка страна моя родная»

Микрорайон Александровка - 3 ноября

- Соревнования по стритболу

Спортивная площадка, 20-я Линия, 66, - 5 ноября

Советский район

Акция #ОДНАСТРАНА с раздачей ленточек и флажков

Территория Советского района города Ростова-на-Дону - 4 ноября

АКЦИИ ОТ ГОРОДСКОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА

Урок мужества «Единый народ - Единая победа»

Центр ветеранов боевых действий, ул. Города Волос, 22, - 1 ноября, 12.00 — 14.20

Показ анимационного фильма «Крепость: щитом и мечом»

Патриотический Центр «Победа», ул. Б. Садовая, 51, - 4 ноября, 10.00

Концерт в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ

Парк им. М. Горького - 4 ноября, 12.00 — 14.00

Концерт муниципального казачьего ансамбля «Ростов-Дон»

Шолохов-центр, ул. Б. Садовая 125/69, - 4 ноября, 16.00 — 17.00

Практически во всех районах города будут раздавать ленточки в цветах триколора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, посвященного Дню народного единства

Парк им. Н. Островского - 4 ноября, 17.00 - 18.00

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Концертная программа, посвященная Дню народного единства

Парк им. М. Горького - 4 ноября, 12.00 - 13.00

Выставка работ художников «Донская палитра»

Парк им. М. Горького - 4 ноября, 10.00 - 18.00

Лекционные программы в астрономической обсерватории: «Прогулка по звездному небу», «Наше дневное светило», «Удивительный космос»

Парк им. М. Горького - 4 ноября, 10.00 - 17.00

Фестиваль «Вместе мы сила» в поддержку мобилизованных и Донбасса

Детский парк им. В. Черевичкина - 4 ноября, 11.00 - 14.00

Акции в социальных сетях МБУ Парка культуры и отдыха «Дружба»

Парк культуры и отдыха «Дружба» - 4 ноября

Массовая танцевальная акция «Россия – вперед!»

Парк им. Н. Островского - 4 ноября, 11.00 - 12.00

Фестиваль песни и танца «Свет единства»

Парк им. Н. Островского - 4 ноября, 13.00 - 19.00

«#Мы вместе» - организация площадки для записи видеоприветствий военнослужащим и мобилизованным

Парк культуры и отдыха имени Октября, ул. 56-й Армии, 1, - 2 ноября, 13.00- 14.00

Кто уж точно не замерзнет, так это участники соревнований по уличному баскетболу. Фото: Иван ВИСЛОВ

«В Единстве наша сила!» - мероприятие, посвященное Дню народного единства:

- «#Мы вместе – вот в чем сила России» - историческая радиогазета;

- «Российский флаг – символ единства народов России» - акция по раздаче лент российского триколора;

- «Мы едины и мы непобедимы!» - концерт патриотической песни

в исполнении творческих коллективов района.

Парк культуры и отдыха имени Октября - 4 ноября, 11.00-17.00.

Организация спортивных зон

- «Вперед, к Победе!» - турнир по мини-футболу среди подростковых команд, приуроченный ко Дню народного единства;

- Проведение разминки и мастер-класса по северной ходьбе в рамках проекта «Северная ходьба – путь к здоровью».

Парк культуры и отдыха имени Октября - 4 ноября, 11.00-15.00

Программа «В единстве наша сила!»

Парк культуры и отдыха 1 Мая, ул. Б. Садовая, 127, - 4 ноября, 11.00

ПРАЗДНИКИ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА

Организация площадок «Детские письма-приветствия героям»

Библиотеки города Ростова-на-Дону

До 3 ноября

Час общения «Единство в нас»

Детская библиотека имени Ильича - ул. Ильича, 46, - 3 ноября, 11.00

Литературное лото «В единстве наша сила»

Детская библиотека им. А.С. Пушкина - пл. Свободы, 4, - 3 ноября, 10.00

Исторический час «Согласие, единство, вера!»

Детская библиотека имени Зои Космодемьянской - ул. Портовая, 166/50, - 3 ноября, 10.00

Час исторических фактов «Сила в единстве»

Библиотека имени Н.К. Крупской, пер. Комиссаровский, 9, - 3 ноября, 12.00

Блицтурнир «Сила России - в единстве народов»

Детская библиотека имени К.И. Чуковского - ул. Киргизская, 38в, - 3 ноября, 10.00

ПАРК «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»

3 ноября

10:00 – 20:00 – Всероссийская акция «Напиши письмо солдату

10:00 – Профпробы и экскурсии в формате квестов для учащихся в рамках программы «Билет в будущее».

10:30 – Выставки «Новороссия» и «1812 год. Отечественная война. Бородино».

11:00 – Экскурсия «Пешком в родную историю» (запись по телефону +7 900 121-07-04).

11:00 – Документальный фильм «Чистая Победа. Освобождение Ростова» (вход свободный).

12:00 – Открытая лекция «Великое посольство 1611 г. и «прямые» люди Смутного времени в России» (вход свободный).

16:00 – Экскурсия «Великие сражения династии Рюриковичей».

18:00 – Экскурсия «Имя России. Александр Невский».

4 ноября - Культурно-образовательная всероссийская акция «Ночь искусств»

10:00 – 20:00 – Всероссийская акция «Напиши письмо солдату»

11:00 – Документальный фильм «Чистая Победа. Освобождение Ростова». Вход свободный.

16:00 – Экскурсия «Казань брал, Астрахань брал…»

18:00 – Экскурсия «Смута на Руси».

19:00 – Экскурсия «Новороссия».

5 ноября

10:00 – 12:00 – Фестиваль национальных культур (вход свободный).

10:00 – 20:00 – Всероссийская акция «Напиши письмо солдату»

13:00 – Документальный фильм «Чистая Победа. Освобождение Ростова». Вход свободный.

16:00 – Экскурсия «Христианство на Руси».

18:00 – Экскурсия «Бородино».

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