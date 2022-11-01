Самая подробная программа мероприятий в донской столице на 4 ноября.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
День народного единства в Ростове-на-Дону 2022 обещает пройти ярко, несмотря на возможную непогоду. В каждом районе донской столицы пройдут акции для ростовчан любого возраста, а завершится праздник большим концертом на Театральной площади. Публикуем подробную программу мероприятий от администрации Ростова-на-Дону — по районам города, по паркам, в домах творчества и библиотеках. Выбирайте заранее куда сходить всей семьей!
Не забывайте, что самое главное - областное мероприятие, посвященное Дню народного единства, пройдет 4 ноября на Фонтанной площади с 12.00 до 17.00. А 5 ноября в парке Левобережном в 14.00 начнется большой концерт местных коллективов, и в 15.00 на сцену выйдет народный артист РФ Олег Газманов, чей концерт не состоялся в день города Ростова 17 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЙОНАМ
Кировский район
«Арт – фронт и патриотизм в искусстве» – урок памяти ко Дню народного единства
Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А, - 3 ноября, 14.00
Ленинский район
Молодежная акция «Мы – едины!»
Парк им. М. Горького - 1 — 3 ноября, 12.00
Первомайский район
Молодежная акция по раздаче открыток «Я люблю тебя Россия»
Сквер Мира - 1 — 4 ноября
Ростовчан ждут всевозможные выставки.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Пролетарский район
- Патриотический концерт хора «Дубравушка» для получателей социальных услуг и жителей Александровки «Широка страна моя родная»
Микрорайон Александровка - 3 ноября
- Соревнования по стритболу
Спортивная площадка, 20-я Линия, 66, - 5 ноября
Советский район
Акция #ОДНАСТРАНА с раздачей ленточек и флажков
Территория Советского района города Ростова-на-Дону - 4 ноября
АКЦИИ ОТ ГОРОДСКОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА
Урок мужества «Единый народ - Единая победа»
Центр ветеранов боевых действий, ул. Города Волос, 22, - 1 ноября, 12.00 — 14.20
Показ анимационного фильма «Крепость: щитом и мечом»
Патриотический Центр «Победа», ул. Б. Садовая, 51, - 4 ноября, 10.00
Концерт в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ
Парк им. М. Горького - 4 ноября, 12.00 — 14.00
Концерт муниципального казачьего ансамбля «Ростов-Дон»
Шолохов-центр, ул. Б. Садовая 125/69, - 4 ноября, 16.00 — 17.00
Практически во всех районах города будут раздавать ленточки в цветах триколора.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Концерт в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, посвященного Дню народного единства
Парк им. Н. Островского - 4 ноября, 17.00 - 18.00
ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Концертная программа, посвященная Дню народного единства
Парк им. М. Горького - 4 ноября, 12.00 - 13.00
Выставка работ художников «Донская палитра»
Парк им. М. Горького - 4 ноября, 10.00 - 18.00
Лекционные программы в астрономической обсерватории: «Прогулка по звездному небу», «Наше дневное светило», «Удивительный космос»
Парк им. М. Горького - 4 ноября, 10.00 - 17.00
Фестиваль «Вместе мы сила» в поддержку мобилизованных и Донбасса
Детский парк им. В. Черевичкина - 4 ноября, 11.00 - 14.00
Акции в социальных сетях МБУ Парка культуры и отдыха «Дружба»
Парк культуры и отдыха «Дружба» - 4 ноября
Массовая танцевальная акция «Россия – вперед!»
Парк им. Н. Островского - 4 ноября, 11.00 - 12.00
Фестиваль песни и танца «Свет единства»
Парк им. Н. Островского - 4 ноября, 13.00 - 19.00
«#Мы вместе» - организация площадки для записи видеоприветствий военнослужащим и мобилизованным
Парк культуры и отдыха имени Октября, ул. 56-й Армии, 1, - 2 ноября, 13.00- 14.00
Кто уж точно не замерзнет, так это участники соревнований по уличному баскетболу.
Фото: Иван ВИСЛОВ
«В Единстве наша сила!» - мероприятие, посвященное Дню народного единства:
- «#Мы вместе – вот в чем сила России» - историческая радиогазета;
- «Российский флаг – символ единства народов России» - акция по раздаче лент российского триколора;
- «Мы едины и мы непобедимы!» - концерт патриотической песни
в исполнении творческих коллективов района.
Парк культуры и отдыха имени Октября - 4 ноября, 11.00-17.00.
Организация спортивных зон
- «Вперед, к Победе!» - турнир по мини-футболу среди подростковых команд, приуроченный ко Дню народного единства;
- Проведение разминки и мастер-класса по северной ходьбе в рамках проекта «Северная ходьба – путь к здоровью».
Парк культуры и отдыха имени Октября - 4 ноября, 11.00-15.00
Программа «В единстве наша сила!»
Парк культуры и отдыха 1 Мая, ул. Б. Садовая, 127, - 4 ноября, 11.00
ПРАЗДНИКИ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА
Организация площадок «Детские письма-приветствия героям»
Библиотеки города Ростова-на-Дону
До 3 ноября
Час общения «Единство в нас»
Детская библиотека имени Ильича - ул. Ильича, 46, - 3 ноября, 11.00
Литературное лото «В единстве наша сила»
Детская библиотека им. А.С. Пушкина - пл. Свободы, 4, - 3 ноября, 10.00
Исторический час «Согласие, единство, вера!»
Детская библиотека имени Зои Космодемьянской - ул. Портовая, 166/50, - 3 ноября, 10.00
Час исторических фактов «Сила в единстве»
Библиотека имени Н.К. Крупской, пер. Комиссаровский, 9, - 3 ноября, 12.00
Блицтурнир «Сила России - в единстве народов»
Детская библиотека имени К.И. Чуковского - ул. Киргизская, 38в, - 3 ноября, 10.00
ПАРК «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»
3 ноября
10:00 – 20:00 – Всероссийская акция «Напиши письмо солдату
10:00 – Профпробы и экскурсии в формате квестов для учащихся в рамках программы «Билет в будущее».
10:30 – Выставки «Новороссия» и «1812 год. Отечественная война. Бородино».
11:00 – Экскурсия «Пешком в родную историю» (запись по телефону +7 900 121-07-04).
11:00 – Документальный фильм «Чистая Победа. Освобождение Ростова» (вход свободный).
12:00 – Открытая лекция «Великое посольство 1611 г. и «прямые» люди Смутного времени в России» (вход свободный).
16:00 – Экскурсия «Великие сражения династии Рюриковичей».
18:00 – Экскурсия «Имя России. Александр Невский».
4 ноября - Культурно-образовательная всероссийская акция «Ночь искусств»
10:00 – 20:00 – Всероссийская акция «Напиши письмо солдату»
11:00 – Документальный фильм «Чистая Победа. Освобождение Ростова». Вход свободный.
16:00 – Экскурсия «Казань брал, Астрахань брал…»
18:00 – Экскурсия «Смута на Руси».
19:00 – Экскурсия «Новороссия».
5 ноября
10:00 – 12:00 – Фестиваль национальных культур (вход свободный).
10:00 – 20:00 – Всероссийская акция «Напиши письмо солдату»
13:00 – Документальный фильм «Чистая Победа. Освобождение Ростова». Вход свободный.
16:00 – Экскурсия «Христианство на Руси».
18:00 – Экскурсия «Бородино».
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