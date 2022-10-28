Олег Газманов выступит перед ростовчанами 5 ноября

Услышать артиста можно будет в парке Левобережный 5 ноября с 15:00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов все-таки выступит в Ростове-на-Дону. Его концерт пройдет в субботу, 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Услышать артиста можно будет в парке Левобережный с 15:00. С 14:00 на сцене выступят лучшие творческие коллективы города.

Напомним, выступление Олега Газманова, которое планировалось на День города, 17 сентября 2022 года, было отменено по просьбе жителей Ростовской области накануне, 14 октября. Дончане призвали губернатора Василия Голубева все сэкономленные от концерта средства перечислить на помощь мобилизованным гражданам.

- Друзья, все комментарии вижу! - написал тогда у себя в Телеграм глава региона. - Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить.

В ответ ростовчане поддержали такое решение, назвав его правильным.

- Спасибо, Василий Юрьевич, за то что, услышали людей! - писали тогда жители донской столицы. - Еще бы бюджет на праздник перенаправить в нужное русло.

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