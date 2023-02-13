Где в Ростовской области самый загрязненный воздух и чаще всего фиксируются заболевания

В Ростове-на-Дону проблемы с воздухом наблюдаются уже на протяжении четырех лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях был обнародован рейтинг уровня загрязненности воздуха в городах России и Ростовской области, в частности. В этом списке донская столица, наряду с двумя другими донскими городами, была признана одним из антилидеров.

Специально для «КП — Ростов-на-Дону» создатель этого рейтинга, руководитель Центра устойчивого развития КБ «Стрелка» Анна Морозова, и доцент химического факультета ЮФУ Александр Тягливый рассказали, что является причиной загрязнения атмосферы, какие болезни вызываются высоким содержанием диоксида серы и формальдегида в воздухе, а также в каких районах Ростовской области заболевания органов дыхания они наиболее распространены.

НА ВОЗДУХ ВЛИЯЕТ ТРАНСПОРТ И ТЭЦ

Согласно данным проведенного с помощью спутника исследования, в Ростове-на-Дону проблемы с воздухом наблюдаются уже на протяжении четырех лет. Примерно такие же параметры были зафиксированы в двух других городах Ростовской области: в Шахтах и Батайске. А вот в Волгодонске, Новочеркасске и Новошахтинске загрязнение воздуха было признано относительно низким.

Самый чистый воздух в Ростовской области - в Волгодонске. Фото: предоставлено КБ "Стрелка".

По словам Анны Морозовой, основную долю загрязнения воздуха в Ростовской области занимает диоксид азота и формальдегид. Содержание же диоксида серы в воздухе за четыре года составляет 17%, что не является существенной угрозой.

- Сильнее всего на загрязнение воздуха в Ростове влияет плотность автомобильного транспорта, а также ТЭЦ города, - пояснила специалист. - Очаг загрязнения диоксидом азота хорошо виден в центре города и рассеивается к периферии.

Больше всего концентрация диоксида азота - в центре Ростова. Фото: предоставлено КБ "Стрелка".

Как отмечает доцент кафедры аналитической химии химического факультета ЮФУ Александр Тягливый, основной причиной появления формальдегида в атмосфере является фотохимическое окисление и неполное сгорание углеводородов. Это вещество входит в состав выхлопных газов и газовых выбросов заводов и мусоросжигательных фабрик.

- Формальдегид повсеместно присутствует в атмосфере, где появляется из-за сгорания и разложения органических веществ и материалов, - уточнил ростовский химик. - Одновременно это вещество постоянно подвергается разложению до углекислого газа под действием солнечного света и оксидов азота, а также вымывается из воздуха дождем и затем перерабатывается бактериями.

КАРТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Анна Морозова рассказала, что для городских жителей загрязненный воздух может стать причиной таких сердечно-сосудистых заболеваний как ишемические болезни сердца, инсульты и инфаркты. Другим отрицательным последствием загрязненной атмосферы могут стать развитие у горожан таких легочных заболеваний как хроническая обструктивная болезнь легких, острые инфекции нижних дыхательных путей, бронхиты и астма.

- Выше среднего уровень заболеваемости органов дыхания в Тацинском, Белокалитвинском, Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Волгодонском, Мартыновском, Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском, Зерноградском, Мясниковском, Азовском, Заветинском и Чертковском районах, - уточнила специалист. - В остальных же районах Ростовской области этот показатель ниже среднего.

Исследователи составили карту распространения заболеваний органов дыхания в Ростовской области. Фото: предоставлено КБ "Стрелка".

Диоксид азота в чистом виде является высокотоксичным соединением третьего класса опасности. Оксиды азота, растворенные в атмосфере, могут привести к возникновению астмы и хронических заболеваний органов дыхания с астматическим компонентом.

- При остром ингаляционном отравлении формальдегидом возникает конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отека легких, - рассказал о симптомах химического отравления Александр Тягливый. - Постепенно нарастают такие признаки поражения центральной нервной системы как головокружение, чувство страха, шаткая походка и судороги.

ЧЕМ «ЛЕЧИТЬ» ВОЗДУХ?

После проведенного исследования московские специалисты планируют сравнить уже полученные с помощью спутника данные с результатами наземного мониторинга. Сейчас составленный рейтинг российских городов по качеству воздуха вовсю используются при разработке стратегических мастер-планов городов и территорий. Что позволяет сделать города более привлекательными для жизни.

По словам Анны Морозовой, для улучшения ситуации с качеством воздуха важно привлекать всех участников городской жизни: администрации городов смогут принять решения по обновлению систем очистки воздуха, а горожане смогут сократить поездки на автомобилях.

- Позитивных изменений можно добиться с помощью озеленения городских пространств и зданий, повышения энергоэффективности зданий за счет использования в строительстве и ремонте углеродно нейтральных материалов, переноса производств за черту города и развитие территорий, озеленения санитарно-защитных зон, развития скоростного городского общественного транспорта, каршеринговых моделей пользования транспортом, а также электротранспорта, - рассказала московский эксперт.

В деле очистки воздуха от вредных веществ также помогут альтернативные источники энергии, уменьшение выбросов из промышленных труб и дополнительная очистка отходящих газов, а также раздельный сбор мусора и вторичная переработка отходов. Важно встать на путь правильного потребления уже сейчас, поскольку выбросы в атмосферный воздух влияют не только на здоровье человека, но и способствуют глобальному потеплению, выпадению кислотных осадков и разрушение экосистем.

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