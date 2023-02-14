«Поставил маленькой девочке пистолет ко лбу»: К 80-летию освобождения Ростова очевидцы военных событий поделились воспоминаниями

Накануне 80-летия освобождения Ростова пожилая пара рассказала о жизни в оккупации. Фото: предоставлено героями публикации.

Супруги Леонид и Валентина Дьяченко из Белой Калитвы вместе живут уже 65 лет. Эта статья могла бы стать историей об их искренней любви сквозь годы и невзгоды. Однако накануне 80-летия освобождения Ростова-на-Дону от фашистско-немецких захватчиков пожилая пара пожелала рассказать «КП - Ростов-на-Дону» о том времени, когда донская столица была осаждена неприятелем.

«НЕМЦЫ СТРЕЛЯЛИ, КОГДА МЫ ВОРОВАЛИ СВЕКЛУ»

Леониду Петровичу Дьяченко недавно исполнилось 90 лет. Мужчина — очевидец немецкой оккупации Ростова-на-Дону. Тогда он был воспитанником детского дома № 6 на улице 14-я Линия. Будучи пацаненком лет восьми-десяти, Леонид Петрович все время был голодным. Вместе с мальчишками они бегали по огородам и воровали свеклу. Если немцы их видели, то без жалости стреляли как по воробьям. Слава Богу, ни в кого не попали!

- Чуть не погиб тогда из-за той свеклы, - смеется сейчас мужчина.

До войны ростовские детдомовцы бывали в различных детских лагерях на побережье Таганрогского залива, на Кавказе и на Цимлянском водохранилище. Когда же началась оккупация, об отдыхе на море и речи не могло быть. Но в детском доме ребят неплохо кормили — часто давали тыквенную кашу.

Такими Валентина и Леонид были до свадьбы. Фото: предоставлено героями публикации.

Бывало, к воспитанникам заглядывали фронтовики и устраивали беседы. Фронтовиками были и воспитатели детдома, один из них даже воевал в Первую мировую войну. Еще одна воспитательница когда-то была зенитчицей в городе Горький (сейчас Нижний Новгород — прим. ред. «КП - Ростов-на-Дону»), поэтому все время ходила в гимнастерке.

Довольно часто детдомовские выходили в город и прогуливались мимо театра драмы имени Максима Горького. По свидетельству Леонида Петровича, его здание долго стояло разбитым - ребята не решались зайти внутрь.

- Над нами взяли шефство актеры театра, - рассказывает собеседник. - Они организовывали для нас различные кружки — гитарный, шахматный и драматический. Я даже играл Гавроша. Часто к нам приходили с воинской части и учили азбуке Морзе. Хороший детский дом, хорошо было... А потом в 1948 году нас, уже взрослых, проводили — дали нам по куску хлеба и по матрасу и сказали «идите».

Вместе Леонид и Валентина живут уже 65 лет. Фото: предоставлено героями публикации.

Во время освобождения Ростова, Леонид Петрович находился в детдоме. Но потом воспитатели их временно вывезли - что творилось в городе в феврале 1943 года, он своими глазами уже не видел. К слову, тогда на Самбекских высотах погиб отец мужчины. Не вернулись с войны и трое его двоюродных брата. Одного забрали на фронт с военной службы, второго — из артиллерийского училища, а третий попал во вражеский плен, уже оказавшись в оккупации в Ростове.

«ПОДБИРАЛА ШКОРКИ И РАДОВАЛАСЬ»

Валентине Федоровне, супруге Леонида Петровича, во время войны было всего года четыре. По ее рассказам, тогда немцы жили в доме ее отца. Когда они ели принадлежащие ее семье картошку и арбузы, то кидали шкорки в угол комнаты.

- Я их подбирала, ела и радовалась, - вспоминает пожилая женщина. - Немцы же в этот момент надо мной смеялись.

Когда немецкие солдаты покидали дом, то девочка стояла на подоконнике и махала им вслед. И вдруг один из фашистов через стекло приставил к ее лбу пистолет.

- Моя мать чуть не умерла со страха, - вздохнула женщина. - Тогда солдат, сложив губы дудочкой, выпалил что-то похожее на «пуф». После чего рассмеялся и ушел восвояси.

В память о войне у пары остались две медали. Фото: предоставлено героями публикации.

Конечно, непростой была жизнь Леонида Петровича и Валентины Федоровны и после войны. Пришлось самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Так, мужчина, выучившись в детдоме на сапожника, отправился в Новочеркасск, где и устроился по профессии. Потом он работал в типографии и на станкозаводе... А когда же сам пошел в армию, то очень гордился, что на проводах у него присутствовал настоящий Герой Советского Союза, один из освободителей Ростова-на-Дону.

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