Рабочий из Ростовской области за два дня прокутил полтора миллиона рублей, найденные в диване

Два миллиона мужчина украл у работодателя. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области, в Азовском районе, перед судом предстанет 44-летний местный житель. Ивана (имя изменено – прим. ред.) подозревают в краже двух миллионов рублей, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По словам собеседника издания, мужчина зарабатывал на ремонтах: получал немного, но на скромную жизнь хватало. По всей видимости, в глубине души Иван мечтал о больших деньгах и красивой жизни. А когда они попали к нему в руки, то у Ивана просто сорвало голову.

ДВА МИЛЛИОНА НА РЕМОНТ

По словам источника, Иван устроился на работу к семейной паре. Супруги затеяли ремонт в доме и, ожидая дальнейших трат, отложили два миллиона рублей.

- Пока в доме шел ремонт, супруги переехали в летнюю кухню. А сумму спрятали в диване, - продолжает собеседник.

Работы шли своим чередом. Бригада справлялась, поэтому муж и жена, будучи уверенными в том, что все идет по плану, отправились на море.

И тут Иван решил осуществить все свои смелые мечты. Он знал, что супруги занимаются разведением скота.

Предположил, что дело прибыльное, а, значит, у пары могут водиться деньги.

Воспользовавшись отсутствием хозяев, рабочий взломал пластиковое окно в летнем домике, пробрался в помещение и стал обыскивать комнату. Дело дошло и до дивана. Недолго думая, мужчина разобрал его и увидел внутри две банки, в одной из которых лежала стопка пятитысячных купюр, перевязанных резинкой.

Жадность затмила глаза. Делая ремонты, Иван зарабатывал полторы тысячи в день. Мужчина быстро смекнул, что такую сумму он не сможет накопить за всю жизнь. Кинул деньги в спортивную сумку и уехал.

При этом злоумышленник не подумал о том, чтобы убрать за собой улики.

- Он вскрывал окно без перчаток и везде оставил свои отпечатки пальцев: и на мебели, и на стекле, - пояснил источник издания.

ПОТРАТИЛ ВСЕ НА ДЕВУШЕК И АЛКОГОЛЬ

Как только два миллиона оказались у мужчины в руках, у него тут же созрел и план на ближайшие дни. 500 тысяч рублей Иван спрятал в сумку, которую закопал в заброшенном здании.

С остальными деньгами поехал в родное село. Раздал долги в продуктовых магазинах, а потом переоделся в чистую одежду и на такси отправился в Ростов кутить.

В городе Иван первым делом снял номер в одной из самых дорогих гостиниц города. К слову, здесь в свое время часто останавливались звезды российского кино.

Причем, как позже расскажет администратор отеля полиции, при заселении она усомнилась в платежеспособности гостя. Но Иван достал из кармана стопку пятитысячных купюр и со словами «Деньги есть» показал банкноты сотруднице.

Похвастался деньгами Иван и перед горничной.

В итоге за номер, снятый на двое суток, Иван отдал 150 тысяч рублей. Но и на этом мужчина не остановился — все оставшиеся деньги он потратил на развлечения.

Дорогой алкоголь в те дни лился рекой. Не отказывал себе мужчина и во вкусной еде. Побывал и в бане, которая распложена на территории отеля, а еще в день по несколько раз приглашал к себе девушек с низкой социальной ответственностью.

По словам сотрудников отеля, к Ивану приезжали как минимум четыре женщины. Как позже объяснит правоохранителям сам мужчина, в последние годы у него не складывалась личная жизнь. Какое-то время назад жена подала на развод, поскольку ее не устраивало то пристрастие супруга к алкоголю. По его словам, он хотел получить любовь хоть и за деньги.

ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Правда безудержный кутеж продолжался недолго. Сильно охмелев от алкоголя, мужчина не удержал равновесие на лестнице сауны, упал и разбил голову. В итоге на «скорой» его отвезли в больницу.

А тем временем с отдыха вернулись работодатели. Они сразу обнаружили пропажу денег и вызвали полицию. Установить имя злоумышленника и его местонахождение не составило труда. Ивана задержали.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 4 пункт б статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

Злоумышленника отправили в СИЗО, а материалы уголовного дела ушли в суд для рассмотрения по существу.

Сам Иван не отрицает свою вину, но настаивает на том, что из дивана взял меньше двух миллионов рублей. Как бы то ни было, вернуть полную сумму пострадавшим он не может — за пару дней он потратил все полтора миллиона до рубля. При этом в те дни мужчина был настолько пьян, что до сих пор не может в подробностях вспомнить все траты. В итоге потерпевшие смогли получить обратно только спрятанные в заброшенном здании полмиллиона рублей из двух.

Если суд признает вину мужчины, тот может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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