Уже в первой декаде возможно похолодание до -3. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики сообщили прогноз погоды в Ростовской области на ноябрь 2022. Начальник гидрометцентра Елена Назарова рассказала, чего ждать в последний месяц осени.

— Температурный режим в ноябре будет около нормы. Месячное количество осадков — около или меньше нормы, — говорит Назарова.

В первой декаде месяца в отдельные дни пройдут осадки. Синоптик также предупредила, что в первой половине декады в северных районах ожидается мокрый снег. Средняя температура ночью будет составлять +1 — +6 градусов, возможно похолодание до -3. Днем на термометре будет +3 — +8 градусов, при этом, воздух может прогреваться до +13 градусов.

Во второй декаде по ночам будет -1 — +4 градусов, при прояснениях — до -6. Днем будет тепло до +4 — +9 градусов.

В третьей декаде пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. По ночам столбик термометра может достигать -3 — +2 градусов, днем — +4 — +9.

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