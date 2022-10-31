По северу и западу Ростовской области прошел снегопад. Фото: "Это Ростов".

Жители Ростовской области сообщили, о том, что в некоторых районах региона уже прошел снег. Об этом они рассказали в одном из местных пабликов в социальной сети.

Небольшой снегопад накрыл северные и западные районы области. Так опускающихся на землю "белых мух" успели заснять жители Донецка и Чертково. Видеозаписи они опубликовали в сети.

На видео видно, как снег густыми хлопьями ложится на землю. Но упавшие снежинки быстро таяли, а затем снег и вовсе сменился дождем.

"И в Новошахтинске был", "Зверево, Гуково, Шахты, там всегда аномально холодно!", "Да и у нас в Каменске белые мухи полетели", "В Лихой тоже снег пошел в 17:00", - поделились в комментариях дончане.

Некоторые комментаторы отметили, что даже в Ростове и Аксае был замечен небольшой снег.

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Первый снег ожидается в северных районах донского региона с 1 по 10 ноября.