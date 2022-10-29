Ростовский гидрометцентр обещает в начале ноября мокрый снег и заморозки по ночам

Дожди с мокрым снегом в конце первой декады ноября ожидаются только в северных районах. Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Ростовского гидрометцентра обещают жителям Ростовской области, что первый снег выпадет в регионе уже в начале ноября, но только в северных районах. Об этом рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Виктория Антоненко.

Как отмечает специалист, с 1 по 10 ноября столбики термометра в дневные часы будут подниматься до 7-12 градусов, иногда — до 13 градусов. А вот в южных районах днем потеплеет до 16 градусов. В некоторые дни по ночам ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Дожди с мокрым снегом в конце первой декады ноября пройдут только в северных районах Ростовской области. В целом же по области осадков прогнозируется меньше обычной нормы.

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