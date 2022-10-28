В Ростовской области 29 и 30 октября ожидается до минус трех градусов

Гидрометцентр России прогнозирует по Ростовской области 29 и 30 октября облачную с прояснениями погоду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гидрометцентр России прогнозирует по Ростовской области на выходных, 29 и 30 октября, облачную с прояснениями погоду, ночами - до минус 3 градусов.

Так, в субботу будет без существенных осадков. Ночью и утром на регион местами опустится туман. Будет дуть северо-западный с переходом на западный и юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночные часы воздух термометра опустится до 2-7 градусов, а при прояснениях — даже до минус 3 градусов. В дневные часы будет до 7-12 градусов. По югу - до 14 градусов.

30 октября ночью будет без существенных осадков, а днем в большинстве районов прогнозируется небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, местами порывы ночью 12-14 метров в секунду. Днем - 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов, при прояснениях - до минус 1 градуса. В дневные часы будет 7-12 градусов, по югу - до 18 градусов.

В Ростове будет облачная с прояснениями погода. 29 октября - без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный и юго-западный 4-9 метров в секунду. Столбик термометра опустится ночью до 3-5 градусов, днем — поднимется до 11-13 градусов.

30 октября ночью будет без существенных осадков, днем - дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов, днем — 11-13 градусов.

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