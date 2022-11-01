«Сначала не понимала, на что иду»: ростовский педагог коррекционного класса рассказала об уроках с особенными детьми

Коррекционный класс Оксаны функционирует на базе обычной школы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовчанка Оксана Жукова (имя и фамилия изменены по просьбе героя — прим. ред.) три года работает в коррекционном классе школы. Девушка помогает с обучением и социализацией детям, у которых был диагностирован аутизм. Педагог рассказала о том, как пришла в профессию, с какими сложностями столкнулась и почему точно не бросит любимое дело.

«БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПОПАЛА В ДРУГОЙ МИР»

В класс для детей с аутизмом Оксану взяли на должность тьютора, специалиста, который корректирует поведение учеников. Два раза в год особенные школьники проходят диагностику, по результатам которой они могут попасть в обычный класс. Таким образом, объясняет девушка, происходит адаптация таких детей в социуме. Сейчас ростовчанка — логопед, она работает с речевыми проблемами.

— По образованию я психолог, всегда хотела работать с детками, но никогда не думала, что буду с особенными. Узнав о том, что в школе открыли коррекционный класс, я задумалась. Специалистов в данном направлении сейчас мало, а детки нуждаются в обучении так же, как и нормотипичные. Но сначала я еще не понимала, на что иду, - поделилась девушка.

Оксана признается, что в первый день, когда она пришла на работу, ей захотелось убежать. В классе царил шум, дети много плакали, кричали, валялись на полу и не хотели слушаться.

— Честно говоря, было ощущение, что я попала в другой мир. Дети пришли первый раз в первый класс, и я вместе с ними. Нервы зашкаливали у нас всех. Но приняв ситуацию, я взяла себя в руки. Первое, что я сделала, — постаралась успокоить учеников. С такими ребятами нужно находить именно зрительный контакт. Можно, например, щелкнуть пальцами, чтобы ребенок увидел тебя и немного сосредоточился. Важно быть спокойным в этот момент. Дети должны чувствовать только любовь, безопасность, заботу, — отмечает преподаватель.

УШЛА С РАБОТЫ С РАЗБИТОЙ ГУБОЙ И ПОРВАННОЙ ЦЕПОЧКОЙ

Оксана признается — работа с особенными детьми отнимает не только физические, но и моральные силы. Проблемы возникали и с родителями детей, которые требовали от педагога «все и сразу».

— Конечно, родителям особенных деток хочется видеть быстрое развитие. Сложно принять то, что твой ребенок отличается от других. Но важно понимать, что в этом случае требуется больше работать, больше заниматься, каждая ситуация индивидуальна, — рассказывает девушка.

В работе Оксана Жукова за это время сталкивалась с разными ситуациями. По словам девушки, первое время с работы она уходила с заблокированным телефоном, порванной обувью и синяками.

— В один из первых рабочих дней ушла с работы с разбитой губой и порванной цепочкой. Но произошло это в силу моей неопытности. Важно понимать, что детки с аутизмом иногда не способны идти на контакт, могут испытывать сильную тревогу. Например, сейчас он смотрит на тебя и улыбается, но в эту же секунду ты можешь попасть под «горячую руку». Также часто были случаи, когда после работы приезжала домой и спала по 3-4 часа, не от недосыпа, а просто чтоб восстановить силы.

НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ ОСОБЕННОСТИ УЧЕНИКОВ

В школе Оксана периодически сталкивается с непониманием особенностей ее учеников. По ее словам, бывали случаи, когда учителя обычных классов жаловались, что подопечные коррекционного слишком шумные, мешают проводить занятия.

— Я думаю, что в эти моменты они преувеличивают ситуацию. Однако я часто слышу от коллег, что мы мешаем проводить занятия. В столовой нас тоже не особо любят, так как у многих деток возникают трудности в процессе приема пищи. Работникам столовой не трудно догадаться, за каким столиком мы сидели, так как там всегда много крошек, - с улыбкой отвечает девушка.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Со временем Оксана увидела первые результаты работы, которые мотивировали ее заниматься делом дальше. Бывает так, что ребенок приходит в школу, но не может ни минуты спокойно усидеть на рабочем месте: постоянно кричит и отказывается заниматься. А через год этот ребенок уже умеет контролировать действия и эмоции, отлично усваивает школьную программу.

— У деток есть сильный прогресс, удалось скорректировать поведение, поработать над речью, обращениями, они уже готовы идти учиться в регулярные классы. Испытываю я к ним самую искреннюю любовь - это именно то, чего им очень не хватает. Вместе с ними совершенствуюсь и я сама. Искренне привязалась к ним и хочу, чтобы у них все получилось в дальнейшем. Родителям хочется посоветовать, чтобы они принимали своих детей такими, какие они есть, ведь диагноз «аутизм» — это не приговор.

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