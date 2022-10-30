В 4 года выходят на ковер, а после 18 завершают карьеру: ростовская гимнастка рассказала, как выглядит изнанка самого изящного вида спорта

Екатерина пришла в гимнастику в четыре года, а теперь сама тренирует спортсменок. Фото героя публикации.

29 октября в России отмечали День художественной гимнастики — одного из самых красивых, но очень сложных видов спорта. Молодой тренер по гимнастке Екатерина Жилина рассказала, как вышла на ковер в четыре года, прошла через диеты и ежедневные тренировки, завершила карьеру, но не перестала любить этот спорт.

НИКАКИХ СПЛЕТЕН НА КОВРЕ

— На первые занятия меня привели четырехлетней малышкой, на тот момент родители решили, что художественная гимнастика – это самый изящный вид спорта для девочки, к тому же в похожей секции когда-то занималась и моя мама. Трудно поверить, но как сейчас помню эмоции от первых тренировок. Это было что-то завораживающее, сразу поняла, что случилась любовь. Я просто обожала смотреть на взрослых гимнасток, на их стать, грацию и мастерство. Девчонки так лихо владели лентами, мячами, будто бы это дается им на раз — два, хотя за всей этой завораживающей картинкой стоит титаническая работа.

За карьеру успела выступить, как сольно, так и с группами. Если в личном несешь ответственность только за себя, то в команде важно не подвести тренера, постановщика, и, конечно, девчонок.

Девушка признается, что сразу влюбилась в этот вид спорта. Фото героя публикации.

Есть такой стереотип, что в таких женских коллективах царят нездоровая конкуренция, негатив. Я с таким не сталкивалась. Никогда не было сплетен, интриг, разрезанных ленточек, и прочего. Более того, в основном мои лучшие подруги — гимнастки: с одними когда-то тренировалась, а с другими даже соперничала. В таком вопросе очень важен подход руководителя. От того, какую обстановку она создаст, будет зависеть отношение девочек друг к другу. Да и вообще на первых этапах тренер становится второй мамой. Особенно на выездных соревнованиях, тебя кормят, одевают, собирают, и конечно, поддерживают перед каждым выступлением.

ВКЛЮЧАЕШЬ РЕЖИМ МУДРЕЦА

— А еще гимнастки самые настоящие мастера на все руки. Еще с детства нас приучают самостоятельно собираться на соревнования. Да, да, мастерство делать прически и макияж передается из поколения в поколение. Сначала помогает тренер, потом «марафетят» девочки из старших групп, ну а дальше начинаешь пробовать сам. К 15 годам вполне могла бы подрабатывать стилистом.

Спортсмены – это вообще дисциплинированный народ. Как ни удивительно, но чем больше забит день, тем ты продуктивнее. В школе вот просыпалась к 7 утра, уже с 8 была на уроках, с двух до трех перерыв, а дальше любимые тренировки до позднего вечера. И так пять дней в неделю, а перед выступлениями занимаешься даже по выходным. При этом не было ощущения какой-то тягости, бежала в любимый зал только чешки сверкали.

Екатерина ушла в эстетическую гимнастику и стала тренером. Фото героя публикации.

Но порой ритм жизни профессионального спортсмена ой как непросто поддерживать, особенно когда дело касается диет. Нам обязательно нужно сохранять правильный вес — если набрала килограмм другой, хоть тебе 15 лет, хоть всего шесть, будь добра скинуть. Причем самое сложное — поддерживать форму именно в переходном возрасте. Все вокруг едят разные гадости, а тебе нельзя. Тут же включаешь режим мудреца, мол, да я уже все знаю, ничего от газировки не случится. А потом все эти чипсики-булочки «подмигивают» на весах. Тут главное — правильная мотивация. Запретить делать что-то очень сложно, при желании всегда можно раздобыть вкусное пирожное и съесть его под покровом ночи. В минуты слабости важно задать себе вопрос, а стоит ли оно того. К счастью, семья всегда меня поддерживала: если уж сидим на диете, так все вместе.

Сейчас соблюдать правильный рацион проще. В сети очень много информации о том, как можно правильно, а главное вкусно питаться без вреда для фигуры, тут тебе и ПП-десерты, и разные вкусные блюда. При соблюдении всех правил можно вообще себе ни в чем не отказывать, главное делать все правильно и желательно под присмотром врача или тренера. На самом деле тренер очень грамотно решала такие вопросы, на всех занятиях нам говорили, что мы самые лучшие и красивые, мол одна отрада смотреть. Понятное дело, что после такого ты даже подсознательно начинаешь себя контролировать, ведь оставаться чемпионками хочется подольше.

Теперь девушка ведет к победе маленьких гимнасток. Фото героя публикации.

ЗАХОТЕЛОСЬ УВИДЕТЬ МИР

Ближе к 18 очень захотелось увидеть мир вне стен тренировочного зала. После совершеннолетия получила мастера спорта, затем поступила в университет. Решила уйти в эстетическую гимнастику — что-то вроде ответвления для состоявшихся спортсменов. Кстати, к 19 годам взяла мастера и здесь. Вообще, направление у нас очень молодое, родители приводят девочек года в три — четыре года, а уже к 15-16 те получают несколько солидных званий. Начинаешь задаваться вопросом, а что же дальше. Сама ближе к 20 решила совмещать учебу и тренировки подрастающего поколения. Первые 4 года работала в Геленджике, теперь вот в Аксае. Бывают и сложности, и усталость. Понятное дело, в любой сфере есть свои нюансы, но справиться с ними можно. Главное — любить то, что делаешь.

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