Военный комиссар Игорь Егоров рассказал об итогах мобилизации в Ростовской области

Игорь Егоров сообщил, что мобилизация была завершена 29 октября. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области и в других регионах завершены мероприятия по частичной мобилизации — об этом сообщили и федеральные, и региональные власти. Военный комиссар региона Игорь Егоров прокомментировал прекращение призыва.

Военком пояснил, что частичная мобилизация закончилась еще 29 октября — в связи с выполнением задания по призыву. Отправка повесток прекращена. Призыву не подлежат те, кто в силу объективных обстоятельств получил ранее отправленную повестку позже этой даты. Например, если ее вовремя не вручил работодатель.

— В этом случае надлежит явиться в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения, — добавил военный комиссар.

Данные о том, сколько человек мобилизовали в Ростовской области, не раскрываются. В военном комиссариате лишь уточнили, что наибольшее количество мужчин было призвано из Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, Азовского, Сальского, Цимлянского, Октябрьского, Миллеровского и Тарасовского районов.

ПРО ВЫПЛАТЫ

По словам Егорова, выплата мобилизованному должна поступить в течение 17 дней после направления к месту службы. В течение семи дней Военный комиссариат представляет в областное правительство списки граждан. После этого власти еще пять дней готовят проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда. После принятия распоряжения в течение пяти дней гражданам начисляют выплаты.

— Своевременно выплата может не поступить в случаях, если у гражданина просрочен паспорт, гражданин признан банкротом, либо не имеет регистрации на территории Ростовской области, — прокомментировал военный комиссар.

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