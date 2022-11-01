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Общество1 ноября 2022 15:25

Военный комиссар Игорь Егоров рассказал об итогах мобилизации в Ростовской области

Он ответил, что делать, если работодатель передал повестку после завершения призыва
Татьяна ТИХОНОВА
Игорь Егоров сообщил, что мобилизация была завершена 29 октября.

Игорь Егоров сообщил, что мобилизация была завершена 29 октября.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области и в других регионах завершены мероприятия по частичной мобилизации — об этом сообщили и федеральные, и региональные власти. Военный комиссар региона Игорь Егоров прокомментировал прекращение призыва.

Военком пояснил, что частичная мобилизация закончилась еще 29 октября — в связи с выполнением задания по призыву. Отправка повесток прекращена. Призыву не подлежат те, кто в силу объективных обстоятельств получил ранее отправленную повестку позже этой даты. Например, если ее вовремя не вручил работодатель.

— В этом случае надлежит явиться в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения, — добавил военный комиссар.

Данные о том, сколько человек мобилизовали в Ростовской области, не раскрываются. В военном комиссариате лишь уточнили, что наибольшее количество мужчин было призвано из Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, Азовского, Сальского, Цимлянского, Октябрьского, Миллеровского и Тарасовского районов.

ПРО ВЫПЛАТЫ

По словам Егорова, выплата мобилизованному должна поступить в течение 17 дней после направления к месту службы. В течение семи дней Военный комиссариат представляет в областное правительство списки граждан. После этого власти еще пять дней готовят проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда. После принятия распоряжения в течение пяти дней гражданам начисляют выплаты.

— Своевременно выплата может не поступить в случаях, если у гражданина просрочен паспорт, гражданин признан банкротом, либо не имеет регистрации на территории Ростовской области, — прокомментировал военный комиссар.

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