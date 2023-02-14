Синоптики и климатолог рассказали, сколько продлится снегопад в Ростове

Утром в Ростове была метель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове 14 февраля пошел сильный снег и установился порывистый ветер. В донском управлении МЧС жителей предупредили о плохой видимости, гололедице и снежных заносах на дорогах. А власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова и доцент кафедры метеорологии ЮФУ Александр Иошпа рассказали «КП — Ростов-на-Дону», когда закончится снегопад и чем вызвана февральская метель.

СНЕГ ПЕРЕЙДЕТ В ДОЖДЬ

Снег в Ростове начался еще ночью 13 февраля. Позже ветер усилился — по данным синоптиков, порывы достигали 15 — 18 метров в секунду. Все утро в городе была метель. Снегопад же сохраняется до сих пор. Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, что такая погода продлится лишь до конца дня.

В Ростове впервые этой зимой выпал сильный снег. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Вечером снег перейдет в дождь. В ближайшее время ветер ослабнет до 6-11 метров в секунду, температура воздуха будет постепенно понижаться, — уточнила Назарова.

ПРИШЕЛ ТЕПЛЫЙ ФРОНТ

Как объяснил климатолог Александр Иошпа, пришедшая в Ростов метель обусловлена прохождением теплого фронта над регионом.

В городе организовали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Фото: администрация Ростова.

- Вскоре ему на смену придет холодный фронт — из-за этого температура снизится, ветер ослабнет. При этом сильные ветра будут наблюдаться в Ростовской области периодически до самого лета, — говорит Иошпа.

Он объяснил, что сильные ветра типичны для переходных периодов, когда происходит столкновение двух фронтов. Порывы ветра могут усиливаться до тех пор, пока почва не прогреется до 18-20 градусов.

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