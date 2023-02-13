14 и 15 февраля в Ростовской области ожидаются снегопады, метель и гололедица

Утром и днем 14 февраля местами ветер усилится до 15-18 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 и 15 февраля в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- В ближайшие два дня пройдет мокрый снег. Во вторник местами возможны метель и сильные осадки. Видимость на дорогах снизится до 1-2 км. Сохранятся гололедица и снежные заносы, - сообщили в экстренном ведомстве.

Добавим, утром и днем 14 февраля местами ветер усилится до 15-18 м/с, по югу и востоку - до 24 м/с.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными в непогоду. Водителям следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию на дорогах. Пешеходы должны переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Детей нужно крепко держать за руку, нельзя отвлекаться на гаджеты.

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