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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:37

Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными из-за гололедицы и мокрого снега

Автолюбители должны увеличить дистанцию и боковой интервал между машинами
Ангелина СКИБА
Пешеходы тоже должны придерживаться правил безопасности

Пешеходы тоже должны придерживаться правил безопасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируют гололедицу и осадки с мокрым снегом. Водителям следует проявлять внимательность и осторожность на дорогах, напомнили в Госавтоинспекции.

- Скорость движения нужно выбирать в соответствии с погодой. Необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал. Перед пешеходными переходами требуется всегда снижать скорость, - добавили в ведомстве.

Автолюбителей попросили не перекрывать машинами въезды и выезды, а также не оставлять авто вблизи деревьев, рекламных щитов и других слабоукрепленных конструкций.

Пешеходы тоже должны придерживаться правил безопасности. Переходить дорогу можно только в разрешенных местах. Детей следует крепко держать за руку, нельзя отвлекаться на гаджеты.

По данным синоптиков, 13, 14 и 15 февраля на Дону ожидаются дожди и мокрый снег, местами может разыграться метель. Ветер во вторник составит около 8-13 м/с, местами - до 15-18 м/с, в среду - 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с.

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