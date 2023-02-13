Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 13 по 20 февраля

Об отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону с 13 по 20 февраля 2023 года: десятки домов останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». С подробным графиком можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей компании.

13 февраля:

Заводская, 12-18, 27-65, 79-81, Урицкого, 58-78, Магнитогорская, 7, 7 А, 7 Б, 36-46, Украинская, 151-175, Сахалинский, 1-39, 2-38, Алтайская, 30-36, 29-35, Белорусская,184-196, 203-215, Танаисский, 6-12, 3-7, Тузлов, 4-8, 3-7, Покровский, 2-8, 1-11, Чертковский, 1-11, 2-18, Белорусская, 37-61;

14 февраля:

Мечникова, 69/Д ,71/Д, 73/Д, 75/А, Буденновский, 98/А, Песчаная, 21;

15 февраля:

Крайсовпрофовская, Розы Люксембург, Стадионная, 10-14, Донбасский, Клинский, Сибирский, Целиноградская, Фрунзе, Евдокимова, 39, 132/Г, Ольховский, 52, 67, 71, Джамбульский, 2-18, 1-13, Нансена, 48-56, Грушевский, 2-10, 1-14, Федора Зявкина, 9-23, 14-22, Пермская, 23-25;

16 февраля:

35-я линия, 25-81, 37-я линия, 44-76, Богданова, 58-74, 2-я Пролетарская, 51-59, 44-50, Ивановского, 2-26, 1-23, Подтелкова, 20-36, Розы Люксембург, 34-40, Сеченова, 6-10, 1-11, Мечникова, 45, 45/А, 47, 49, Фрунзе, 24, Крайсовпрофовская, 28-40, 33-45, Почтовый, 12-28,1-11, Майская, 15-23, 14-28, 14 линия, 1-7, 2-16, 16 линия, 1-9, 2-14;

17 февраля:

Крайсовпрофовская, Розы Люксембург, Стадионная, 10-14, 32, Донбасский, Клинский, Сибирский, Целиноградская, Фрунзе, Беляева, 20, 22, 22 А, Заводская, 12-18, 27-65, 79-81, Урицкого, 58-78, Магнитогорская, 7, 7 А, 7 Б, 36-46;

20 февраля:

Заводская, 12-18, 27-65, 79-81, Урицкого, 58-78, Магнитогорская, 7, 7 А, 7 Б, 36-46;

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