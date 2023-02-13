Ростовчан на рабочей неделе ждет снегопад и пасмурная погода

Ростовчанам стоит утепляться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе синоптики прогнозируют снегопад и пасмурную погоду. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник и вторник, в городе ожидается пасмурная погода. Столбики термометров опустятся до -5...-3 градусов утром, а вечером разогреется до +1. Синоптики прогнозируют снегопад и шквалистый ветер до 10 метров в секунду. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость.

В среду, 15 февраля, пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут -1 градус. К вечеру ожидаются морозы до -5. В четверг в городе ожидается пасмурная погода, но без осадков. Утром будет мороз до −5…−4 градусов, а к вечеру похолодает до −7…−5 градусов.

В пятницу, 17 февраля, погода будет аналогичной. Днем ожидаются морозы до -7 градусов, а к вечеру столбики термометров покажут -6.

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(Подробности)