Буржуазная эклектика, лифт в пентхаусе и терраса на 21-м этаже: Как выглядят элитные квартиры в Ростове-на-Дону

Что же такого внутри квартир за десятки миллионов? Фото: предоставлено сайтом объявлений «Авито»

Пока простые ростовчане сетуют на подорожание квадратного метра в новостройках и листают сайты объявлений, в ленте появляются до неприличия роскошные квартиры. Мой дом — моя крепость может стоить и 70 миллионов, но что же тогда должно быть внутри такой квартиры? «КП — Ростов-на-Дону» вместе с экспертами «Авито Недвижимость» проанализировали самые дорогие предложения на рынке.

БУРЖУАЗНАЯ ЭКЛЕКТИКА

Самая дорогая квартира в Ростове за 70 миллионов находится в самом начале Пушкинской улицы. Четыре комнаты, 128 квадратных метров по 546 тысяч рублей за квадрат. Что же такого в этом «золотом» жилье? Для любителей смотреть в окно с чашкой кофе по утрам открывается вид на центр города с седьмого этажа новой девятиэтажки.

Стиль интерьера в объявлении указан как «буржуазная эклектика». Продавец хвастает, что все в натуральном мраморе — полы в кухне, стены в санузлах, подоконники, даже панно из камня с подсветкой есть. Ужиматься из-за необъятного количества вещей второй половинки не придется — гардеробных в квартире несколько. Также автор объявления уверяет, что пространство с итальянской мебелью и дорогой бытовой техникой в том числе винным шкафом, создано сразу под продажу — здесь никто не жил. Чтобы покупатель не нервничал за содержимое драгоценной квартиры, ее снабдили системой умного дома с видеонаблюдением, умным замком на входную дверь. Квартиру охраняет Росгвардия.

В самой дорогой ростовской квартире на продажу много мрамора. Фото: предоставлено сайтом объявлений «Авито»

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС

«Немного дешевле» обойдутся двухэтажные пятикомнатные апартаменты площадью 500 квадратных метров. Квартира располагается на последнем, 21-м этаже высотки на улице Горького вблизи проспекта Соколова. Вид на город с высоты птичьего полета, собственная терраса с зоной барбекю — все это обойдется в 66 млн рублей. Судя по старым объявлениям на сайте, цена за последние три года не менялась — выходит 132 тысячи рублей за «квадрат». Продавец делает упор на сочетание простора, света и лаконичности.

Пентхаус оборудован системой жизнеобеспечения: пока центр Ростова будет сидеть без света, хозяева продолжат пользоваться благами цивилизации благодаря независимому генератору. То же самое касается отопления. Центром притяжения гостей станет настоящий камин. А еще с одного уровня квартиры из кухонной зоны собственный лифт привезет в гостиную или на террасу.

Летом на террасе можно барбекю приготовить, а зимой у камина погреться. Фото: предоставлено сайтом объявлений «Авито»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ПЛОЩАДЬЮ С «ОДНУШКУ»

Снижаем планку еще на шесть миллионов. За 60 миллионов уже можно взять четырехкомнатную квартиру площадью 235 квадратных метра в 19-этажном доме на пересечении улицы Горького и проспекта Чехова. За 255 тысяч рублей за квадратный метр здесь предусмотрены две спальни — для родителей и для детей, два санузла, две гардеробные, кухня, гостиная, столовая, холл, комнаты для стирки и для глажки, а самое большое помещение — музыкальный кабинет площадью с «однушку» в 37 квадратов. Продавец обещает подарить вместе с квартирой два места для парковки. Любителей здорового образа жизни привлекает спортплощадкой на территории ЖК и прогулками на Пушкинской, до которой идти пару минут.

«ТРЕШКА» С ТЕРРАСОЙ

За те же 60 миллионов есть «трешка» на 260 квадратных метров с выходом на собственную террасу на третьем этаже, здесь «квадрат» жилья выходит в 230 тысяч рублей.

Вышел летом на террасу на Пушкинской, и слушай себе концерты уличных артистов. Фото: предоставлено сайтом объявлений «Авито»

Жилище находится в 18-этажке, построенной 11 лет назад на пересечении Пушкинской улицы и Университетского переулка. Совсем рядом — любимое место ростовчан для прогулок, а в теплое время года по вечерам здесь выступают уличные музыканты, нередко — талантливые студенты. В объявлении указано, что в квартире есть три спальни, две ванные, плюсом идет одно машиноместо. На фотографиях — дизайнерский интерьер в светлых тонах с яркими акцентами и вид.

ЧЕРНЫЙ МРАМОР, БЕЛОСНЕЖНЫЙ КОМОД

На 100 тысяч дешевле, за 59 миллионов 900 тысяч, продается четырехкомнатная квартира на 10 этаже в 19-этажном доме на Чехова. Четыре комнаты, 235 квадратных метров. Почти за 255 тысяч рублей за «квадрат» хозяева предлагают идеальное на их взгляд жилье для семьи с двумя детьми - дизайнерский интерьер с применением натурального черного камня, со светлой отделкой, белоснежной мебелью, с просторной кухней-гостиной, двумя санузлами и двумя парковочными местами. Плюсом идет панорамный вид на центр города.

Если в санузле мрамор черный, то в холле мебель белоснежная - игра на контрастах. Фото: предоставлено сайтом объявлений «Авито»

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