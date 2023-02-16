«Айфон» дороже дочери: в Калмыкии отец вспомнил о долгах перед ребенком, лишившись модного смартфона

При перспективе расстаться с модным гаджетом, оба безработных отца моментально нашли деньги, чтобы оплатить долг перед детьми. Фото: Даниил ОПАРИН

Каких только семейных драм не приходится видеть судебным приставам, когда они помогают матерям, а иногда и отцам получать алименты с другого родителя. Например, вчерашние папы вдруг становятся горе-отцами, которые исчезают с радаров не только родной семьи, но и налоговых органов — работают за «серую» зарплату, лишь бы копейки кровиночке не досталось. Чтобы они выплатили алименты, назначенные по суду, приставам приходится оставлять их без машины или не выпускать за границу. В последний месяц дошло до того, что двум отцам модные смартфоны оказались дороже детей. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия.

ДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ ИЗ ВОЗДУХА

Чего только не придумывают горе-отцы, чтобы с них не взяли ни рубля алиментов, делятся опытом приставы. Просят друзей подвезти, лишь бы их представители закона не увидели за рулем и машину не отобрали. Правда, потом все равно о таком имуществе становится известно, и его изымут. Но последняя пара случаев даже приставов, которых, казалось бы, ничем не удивишь, заставила и смеяться, и горько вздыхать.

Например, 40-летний житель Кетченеровского района резко стал безработным, когда бывшая жена подала на алименты. Он должен был перечислять 10-летней дочери по 11 тысяч рублей в месяц. Поначалу время от времени платил, а потом интерес к родительским обязанностям совсем пропал.

На явку к приставам отцы приходят пешком, чтобы авто не отняли, но телефон-то с собой берут. Фото: Иван ВИСЛОВ

Меньше чем за год у мужчины накопился долг перед собственным ребенком — 119 тысяч рублей. Нет, ребенок и мама не перебивались с хлеба на воду, но дочь по закону должна была получать назначенные судом выплаты. Когда дело попало в руки к судебным приставам, они вызвали папашу к себе.

- Его кто-то подвез, поэтому автомобиля сотрудники не увидели. Но, пока шел разговор, мужчина крутил в руках новенький «Айфон», - рассказали в пресс-службе УФССП по Республике Калмыкия. - Тогда сотрудник изъял дорогой смартфон у задолжника по алиментам.

Расставаться с модным гаджетом и терять связь со всеми контактами из телефонной книжки мужчина не захотел. И его телефон пролежал на ответственном хранении в кабинете у судебных приставов совсем недолго. Отец сразу же попросил квитанцию на оплату, пулей отправился в отделение банка, по пути каким-то чудом поскреб по сусекам и нашел эти самые 119 тысяч, а потом также быстро принес чек с подтверждением — не должник!

Правда, что будет дальше — покажет время. Мужчина все также официально не трудоустроен. И платить алименты ему якобы не с чего.

ДАЖЕ РАБОТУ НАШЕЛ

Похожая ситуация сложилась в Малодербетовском районе. Еще один отец, который должен своему ребенку более 120 тысяч рублей. На разговор с приставами прибыл пешком, но в руках мелькнул американский смартфон, пусть и не последней модели.

Только 19 из 650 должников по алиментам в Калмыкии в феврале 2023 года возвращают долги добровольно. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

- Представители закона наложили арест на имущество, предупредив, что телефон уйдет с молотка, если не заплатит алименты своему ребенку. В тот же день алиментщик погасил задолженность в размере более 120 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Более того, после этого случая мужчина устроился на работу в крупную строительную компанию в Волгоградской области. Теперь из его официальной зарплаты ежемесячно удерживают более 8 тысяч в пользу дочери-подростка.

ДОБРОВОЛЬНО ПЛАТЯТ МАЛО

Такие истории горе-отцов и матерей приставы видят каждый день. На своем опыте они убедились: если человек не опустился на социальное дно, то еще можно заставить его платить алименты ребенку. В ход идут все законные меры — от взыскания доходов, имущества вплоть до административной и уголовной ответственности.

Так, сегодня более чем у 650 родителей в регионе удерживают долги из зарплаты и другого дохода на общую сумму около 178 миллионов рублей. И только 19 из них добровольно оплачивают свои долги. Уже составлено 16 административных протокола и четыре уголовных дела: благодаря принудительным мерам в пользу детей удалось взыскать свыше 14 миллионов рублей.

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