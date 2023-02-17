Как 96-летний ветеран Великой Отечественной пережил оккупацию Ростова и дошел до Будапешта

Павел Поликарпочич (на фото - слева) пережил первую оккупацию Ростова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовская область в эти дни широко отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Череда мероприятий прокатилась по всему донскому региону. Сейчас как никогда часто говорят о том подвиге, который совершили для будущих поколений участники Великой Отечественной войны.

Один из таких героев — Павел Поликарпович Иванченко, дошедший от Ростова-на-Дону до Будапешта. Ветеран рассказал корреспонденту «КП — Ростов», как он пережил первую оккупацию донской столицы, за что получил орден Красной Звезды и где встретил сообщение о Победе.

ПРЯТАЛСЯ В ПОДВАЛЕ «ЧЕРНОГО МАГАЗИНА»

Павлу Поликарповичу полных 96 лет. Ветеран Великой Отечественной войны сейчас живет вместе со своими родными в Новом поселении в Ростове. У него трое детей и трое внуков. У самого же в детстве родителей не было, поэтому жил он у своего старшего брата в Самарском сельском поселении.

Ветеран чувствует себя довольно бодро. Хоть и с палочкой, он часто гуляет по двору. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Война застала Павла в Таганроге, когда он посещал курсы в ремесленном училище. Туда он попал по рекомендации своего классного руководителя в школе. Та однажды заметила, что ученик не успевает по предметам, и пришла к нему домой. Увидев небогатую обстановку внутреннего помещения, она решила помочь парню получить профессию.

- В сентябре 1941 года началась эвакуация, наш завод разобрали и отправили на Урал, - рассказывает ветеран. - Но я уезжать из Ростовской области не захотел, а отправился в Степную к своей сестре, которая работала на машино-тракторной станции.

Когда Павлу было всего 15 лет, началась первая оккупация. В тот момент он оказался в Ростове и со случайными прохожими прятался от обстрелов в подвалах знаменитого «черного магазина» на пересечении Буденновского проспекта и Большой Садовой улицы. К счастью, тогда ни один из 16 укрывавшихся там горожан не пострадал.

В декабре 1941 года Павел пошел учиться на тракториста и, получив корочку выпускника, отправился в тракторную бригаду в 12 километрах от Степной. Вплоть до августа 1942 года он проработал там. Но неприятель вернулся на Дон, началась вторая оккупация.

- Из Ростова пришлось отступать через реку Белую, - вспоминает собеседник. - На той стороне уже были части нашей армии...

ПОДБИЛИ ДВА ТАНКА, А ОСТАЛЬНЫЕ УШЛИ

Во время второй оккупации Павел Поликарпович был уже далеко от Ростовской области. Но теперь он уже был семнадцатилетним солдатом советской армии. За три года ростовчанин успел побывать на двух фронтах: за сражения на 2-м Украинском он получил медаль «За отвагу», а на 3-м Украинском — орден Красной Звезды.

Как-то на батальон, в котором служил молодой боец, надвигались 18 немецких танков. Но советские солдаты заранее выкопали такие глубокие окопы, что ни один снаряд не мог их достать. Когда же командир батальона спросил, кто умеет стрелять из пушки, то солдат Иванченко сначала не решился откликнуться. Но увидев, что его сослуживец Николай Берестов вызвался, тоже решил попробовать.

- И мы начали отбивать нападение, - продолжает ветеран. - Два танка подбили! А вот остальные ушли... Вечером нас двоих с Берестовым вызывает к себе в штаб командир батальона. Сначала я подумал, что нас хотят наказать... А потом видим — командир улыбается, а медсестра готовит ужин, чтобы отметить получение наград. Тогда-то мне и вручили орден Красной Звезды, а моему напарнику — орден Отечественной войны.

По мнению Павла Поликарповича, все бои на той войне были страшными. Как-то в Будапеште уже в 1945 году советский штаб полка эвакуировался на другую сторону реки. Тогда неприятель допоздна дежурил на своих позициях, но в четвертом часу ночи все затихло. Тут-то ростовчанин вместе с напарниками подкрались к врагам, и, подавая друг другу молчаливые знаки, бросили в них гранаты.

- Переполоху наделали! - вспоминает ростовчанин. - К командиру взвода мы вернулись уже под утро, тот обрадовался и отправил нас на отдых.

Павел Иванченко служил на 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. Фото: предоставлено героем публикации.

Сложнее всего бойцу далось освобождение венгерского города Секешфехервар. Три раза советские войска брали его и три раза же сдавали. Тогда солдаты шутили, что взять его намного легче, чем выговорить название.

КТО ПЛАЧЕТ, А КТО - РАДУЕТСЯ

Получив два серьезных ранения в руку и в ногу, Павел Поликарпович в январе 1945 года оказался сначала в госпитале в Венгрии, потом его перевезли в Румынию. Кораблем всех раненых отправили в Одессу, где их уже поджидал железнодорожный состав. На станциях по пути в поезд забегали голодные женщины и дети. Солдаты отдавали им все, что было съестного.

- Когда мы доехали до Кропоткина, я уже требовал: «Открывайте двери, больше не могу!», - рассказывает ветеран. - Но вышли мы в станице Ладожской. Там же, находясь в палатах, мы и услышали из репродуктора, что наступил День Победы. Мы все повскакивали, стали обнимать друг друга, целовать — кто плачет, кто радуется... Посидели, выпили...

После войны Павел Поликарпович увлекся игрой на баяне, но недолго. Фото: предоставлено героем публикации.

В этой же станице Ладожской бойцу врачи хотели было отрезать раненую ногу. Но Павел Поликарпович запротестовал, как оказалось, не зря. Ему сделали несколько операций, нога со временем зажила. Теперь Павел Поликарпович, хоть и с палочкой, но бойко ходит по дому. В этой же станице ростовчанин случайно повстречал мужа своей сестры и обрадовался вести о том, что родные остались живы.

Сейчас ветеран Великой Отечественной готовится отметить свой 97-й день рождения. Павел Поликарпович чувствует себя хорошо, сегодня он с невероятной точностью может рассказать, что было тогда, 80 лет назад. Все соседи ростовчанина отлично знают, что рядом с ним живет такой сильный духом человек, переживший и сражения, и лишения.

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