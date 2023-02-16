В Ростове спасают женщину, попавшую в ДТП и потерявшую ребенка на четвертом месяце беременности

Из-за многочисленных травм сохранить беременность не смогли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове спасают женщину, которая 12 февраля попала в ДТП. 22-летняя Татьяна Попова находилась в положении, но потеряла ребенка. Теперь врачи борются за жизнь самой пострадавшей, которая до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал муж Татьяны Вячеслав Попов, в тот день она с другом возвращалась из Ростова в родной хутор в Усть-Донецком районе. Около 14 часов Таня позвонила супругу и сообщила, что проехала выезд из Новочеркасска. Примерно через два часа Вячеславу позвонил его одногруппник и сообщил, что девушка попала в аварию. Находившийся за рулем друг скончался, саму Татьяну доставили в реанимацию районной больницы.

— У нее перелом ключицы, ноги, таза. Повреждена грудная клетка. Из-за всех этих травм она потеряла нашего ребенка. Срок беременности был четыре месяца. Но, слава Богу, что она жива. Врачи, можно сказать, вернули ее с того света, — говорит Вячеслав.

Позже пострадавшую госпитализировали в больницу в Ростове. Татьяна пришла в сознание, но ее состояние по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Медики уверены, что пациентка поправится, правда для этого ей потребуется длительное лечение. Родственники объявили сбор средств.

— Впереди много операций, сложная реабилитация. На это все требуются средства, для меня неподъемные. Так что спасибо всем, кто нам поможет в этой ситуации, - благодарит муж Татьяны.

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