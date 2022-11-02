Ростовчанину предложили снизить процентную ставку по кредиту, и он потерял почти полмиллиона рублей

В Ростовской области появился новый вид мошенничества. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области появился новый вид мошенничества. Об этом рассказали в региональном главке. Как оказалось, лжебанкиры теперь играют на желании дончан сэкономить. Ведь, как известно, денежки счет любят.

«ДАЖЕ МЫСЛИ НЕ ВОЗНИКЛО…»

- Ростовчанину поступил звонок с неизвестного номера, - рассказали подробности в ведомстве. - Девушка представилась сотрудником одного из банков и сообщила мужчине о том, что сейчас в кредитной организации, которую она представляет, действует программа лояльности. Благодаря ей возможно понизить процентную ставку по уже существующему у него кредиту.

Подумав, Илья Андреевич (имя изменено, - прим. авт) согласился на выгодное предложение.

- Мне сообщили, что необходимо будет совершить ряд определенных действий для проведения операции, - вспоминал он уже в полицейском участке. - Девушка общалась со мной уважительно и отвечала на все интересующие меня вопросы.

По словам дончанина, у него даже мысли не возникло о том, что это могут быть мошенники. Поэтому он сделал все, как говорили.

- Девушка сообщила, что ей нужно проверить мой счет и для этого необходимо назвать код, который придет мне в смс, - продолжил обманутый дончанин. - Не отрываясь от звонка, я продиктовал код из входящего сообщения. Далее мне сообщили, что мои данные обрабатываются и мне перезвонят.

«Я МОГУ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ»

Но как только 40-летний местный житель назвал всю необходимую информацию лжесотрудникам, то на его имя был оформлен кредит, о котором он и не догадывался. А продиктовав необходимые пароли, мужчина сам предоставил мошенникам доступ к своей банковской карте. Правда, обо всем этом он узнал чуть позже.

- На следующий день мне снова позвонили, - говорит Илья Андреевич. - Уже другая девушка-банкир сообщила, что вся информация проверена, и я могу участвовать в программе. Для того, чтобы ее активизировать, нужно снова продиктовать код из смс-сообщения, что я и сделал. Как только были озвучены необходимые цифры, с моего счета было списано 486 тысяч рублей. Я стал перезванивать на номер, с которого мне звонила девушка, но он уже был недоступен.

Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

- В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в ГУ МВД России по РО. - Полицейские проводят мероприятия по розыску преступников.

Если злоумышленниц поймают, а суд признает их виновными, лжебанкиршам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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