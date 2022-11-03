Погода в Ростовской области на 4 — 6 ноября: какими будут выходные

В ближайшие дни по области пройдут осадки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прогноз погоды на 4 — 6 ноября в Ростовской области сообщили в ростовском гидрометцентре. Ведущий синоптик Ольга Чупрова рассказала «КП-Ростов-на-Дону», в какие дни ждать осадки.

По словам Чупровой, по области ожидаются осадки. В большинстве районов пройдут дожди, в некоторых возможен снег.

— По области 4, 5 и 6 ноября прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Ночью и утром 4 ноября, а также в течение 5 и в ночь на 6 ноября по северной половине не исключен мокрый снег, — говорит специалист.

По словам синоптика, в Ростове-на-Дону дождь пройдет в течение 4 ноября и в ночь на следующий день. В остальные дни осадков не ожидается.

Ростовский гидрометцентр также сообщает, что 4 ноября температура по области будет составлять +2 — +7 градусов, 5 и 6 ноября — от 0 до +5. В донской столице в пятницу на термометре будет 0 — +5 градусов, субботу и воскресенье — от +5 до +7.

Ранее мы писали, какая погода ожидается в Ростовской области в ноябре. Температурный режим будет приближен к норме, а вот месячное количество осадков может оказаться меньше нормы. Подробный прогноз можно прочитать здесь.

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