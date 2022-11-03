Гастрофестиваль, концерт Газманова, звезды в обсерватории: в администрации Ростова рассказали, куда стоит сходить в День народного единства

Праздновать ростовчане и гости донской столицы будут до пятого ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Ростова-на-Дону распространили в сети подробное расписание праздничных мероприятий в День народного единства. Подробнее о праздничной программе в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник отдела по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова и порекомендовала события для детей, молодежи и целых семей, которые нельзя пропустить.

ПРАЗДНИК — ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ

- Государственный праздник отмечается четвертого ноября, но, наверняка, что-то интересное ждет ростовчан и в другие дни?

- Досуговая и культурная программа в Ростове в честь Дня народного единства стартовала еще 26 октября, мероприятия продлятся до субботы, пятого ноября. Здесь и патриотические акции, уроки мужества, фильмы, концерты, фестивали, выставки и даже спортивные состязания.

В центре ветеранов боевых действий для школьников уже прошли уроки мужества «Едины народ — единая победа». В библиотеках города проводятся информационные часы, уроки памяти, тематические литературные и художественные выставки, концерты музыкальных школ и наших ростовских школ искусств. И другие литературно-музыкальные мероприятия.

В Первомайском районе на протяжении нескольких дней в сквере Мира проходит молодежная акция по раздаче открыток с символичным названием «Я люблю тебя, Россия».

Мне кажется, что каждый может выбрать себе занятие по вкусу и по душе, и локальные акции, которые проводятся внутри района, и общегородские мероприятия.

КУДА ПОЙТИ В ПЯТНИЦУ?

- Конечно, основные мероприятия запланированы на четвертое ноября. Центром притяжения станет Фонтанная площадь, здесь пройдет областное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

А в Покровском сквере в 14.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику основательницы нашего города - императрицы Елизаветы Петровны. Волонтеры будут раздавать прохожим на улицах российский триколор — миниатюрные копии российского флага. Каждый может получить такой подарок.

Что касается городского Дома творчества, здесь на пятницу запланирована целая серия мероприятий в рамках акции #Мывместе. В патриотическом центре «Победа» покажут анимационный фильм «Крепость: щитом и мечом».

Если ростовчане хотят послушать казачьи песни в исполнении нашего муниципального коллектива «Ростов-Дон», то нужно посетить «Шолохов-центр».

Буквально по часам до конца недели расписана работа исторического парка «Россия — моя история». Так, 4 ноября в парке состоится культурная всероссийская образовательная акция «Ночь искусств» и ряд интересных экскурсий.

Также обширная концертная программа, посвященная Дню народного единства, запланирована в парке имени Горького. Здесь развернется выставка художников «Донская палитра». А в астрономической обсерватории будут читать лекции с красивыми названиями «Прогулка по звездному небу», «Наше земное светило» и «Удивительный космос».

ПРИХОДИТЕ ОТВЕДАТЬ КУХНИ НАРОДОВ ДОНА!

- Предстоящий праздник пройдет обычно для Ростова или запомнится чем-то необычным?

- Празднование Дня народного единства в этом году запомнится ростовчанам. В этом году изюминкой станет гастрономический фестиваль национальных кухонь народов, которые проживают на донской земле. Он будет проходить в течение двух дней — 4 и 5 ноября. Четвертого ноября площадкой станет Фонтанная площадь, а пятого гурманов соберет парк Левобережный. В меню — и плов, и драники, и самса, и блюда на мангале... Организаторы приглашают к этому народному столу всех желающих.

ЗАПИСАТЬ ВИДЕООТКРЫТКУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

- В расписании много молодежных акций. Можно ли сказать, что юный праздник для нашей страны и любим больше молодежью?

- У нас много молодежных акций проводится в этот праздник. Как мне кажется, у этого праздника нет возрастных границ. Не случайно он называется Днем народного единства. Объединяет всех, кто любит нашу страну и желает ей процветания.

- Запланированы ли какие-то активности в поддержку Донбасса и присоединенных территорий?

- Администрация города и ростовчане активно поддерживали и поддерживают республики Донбасса, а также Херсон и Запорожье. В городе проводились форумы и другие мероприятия по этому поводу. В историческом парке «Россия — моя история» гости из ЛНР и ДНР знакомятся с историей России, также проводятся круглые столы, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы борьбы с проявлениями фашизма.

Библиотеки Ростова тоже проводят свои акции. Проводится сбор книг для библиотек, расположенных на присоединенных территориях. И совсем недавно для библиотек Запорожской области в модернизированном библиотечном центре имени Гагарина состоялась передача русскоязычной литературы. Благодаря акции, инициированной Управлением культуры города, были переданы полторы тысячи книг. Думаю, что эта акция будет продолжена. Возвращение отечественных книг в библиотеки остро необходимо для сохранения будущего единого многонационального российского общества, для популяризации русского языка на освобожденных территориях.

В парке культуры и отдыха имени Октября ростовчане записали видеообращение военнослужащим, задействованным в специальной военной операции. Эта акция называется «Мы вместе».

А в парке имени Вити Черевичкина, которого в годы Великой Отечественной войны замучили фашисты, четвертого ноября пройдет фестиваль «Вместе — мы сила» в поддержку мобилизованных военнослужащих и жителей Донбасса.

ГАЗМАНОВ ПО КАЗНЕ НЕ УДАРИЛ

- А спортивных мероприятий ростовчанам ждать?

- Провести День народного единства на свежем воздухе предлагают наши парки. Любителям активного отдыха четвертого ноября - добро пожаловать в парк имени Октября. Здесь несколько спортивных зон. Будет турнир по мини-футболу «Вперед, к победе!» и мастер-класс по северной ходьбе. И в субботу, 5 ноября, на спортплощадке на улице 20-я Линия, 56, состоятся соревнования по стритболу.

- Еще про «изюминки» праздника. Парк «Левобережный» будет задействован в культурных мероприятиях?

- Здесь гости праздника станут свидетелями финального и, пожалуй, самого яркого аккорда этой эстафеты событий, посвященной Дню народного единства. На левом берегу в 14.00 дня стартует масштабная патриотическая акция. Участие в ней примут творческие коллективы города и ростовчане.

И в 15.00 специальным гостем программы станет народный артист России Олег Газманов. Он исполнит и новые, и давно полюбившиеся ростовчанам патриотические песни вживую. Акция направлена на поддержку участников специальной военной операции и жителей новых российских регионов. Поэтому приглашаю всех ростовчан проявить свою гражданскую позицию и принять участие в этой акции. Артиста увидят все: выступление будет транслироваться на большие экраны у сцены.

- Есть пользователи социальных сетей, которые негативно относятся к выступлению Олега Газманова на празднике. Мол, лучше деньги, потраченные на гонорар, отдали на поддержку мобилизованным и членам их семей...

- Мы мониторим соцсети, зачастую благодарим ростовчан за проявление их позиции. Хочу отметить, что в бюджете города средств для гонораров звезд не предусмотрено. Так что бюджетные деньги не потрачены. Дело в том, что выступление Олега Михайловича - это не просто концерт, а патриотическая акция, направленная на воспитание молодежи и поддержку наших соотечественников. И партнеры администрации выступили спонсорами, чтобы мы могли пригласить в донскую столицу артиста, которого все любят и ждут. Поэтому приглашаю всех ростовчан принять участие в этой патриотической акции и поздравляю всех с наступающим праздником! Всем стойкости, сил, веры, здоровья и благополучия!

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