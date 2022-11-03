В Ростовской области три человека получили травмы при обрушении веранды старого дома

В результате происшествия двух человек пришлось госпитализировать. Фото: Олег Укладов

В Новочеркасске обрушилась веранда дома № 24 на улице Грекова. Травмы получили три человека, которые находились там в этот момент. Предварительной причиной власти называют перепланировку, в результате которой были снесены несущие конструкции. Однако один пострадавших, муж собственницы квартиры Андрей Зуйкин говорит, что веранды давно находятся в плачевном состоянии.

«ОЧНУЛСЯ ПОД ПЛИТАМИ»

Андрей говорит, что квартира его жены находится сразу под той, где произошло обрушение. По словам мужчины, их жилье давно пустует — люди лишь время от времени приезжают проверить его состояние. В очередной раз он ненадолго заехал в квартиру 27 октября.

— Я заметил, что с потолка капает вода. Созвонился с соседкой, чтобы подняться к ней на второй этаж, выяснить причину. Женщина меня пустила. Я решил проверить веранду, думал, что где-то там и скапливается вода. Но сделать это было невозможно — на веранде были настоящие завалы. Там были и какое-то кресло, и газовая плита, и какие-то мешки, — вспоминает Андрей.

Люди решили вывезти мусор, как-то расчистить площадку. Вещей было так много, что для этого пришлось вызывать грузчиков. Один из них остался у машины, другой вместе с хозяйкой квартиры и Андреем начали постепенно освобождать веранду.

— Мы втроем стояли на веранде, и под нами все это рухнуло. Можно сказать, что мне повезло — плиты сложились домиком, и я оказался между ними. Даже толком не помню, как все произошло. Сначала почувствовал какое-то шевеление под ногами, а потом очнулся уже под плитами, — говорит собеседник.

Медики зашили Андрею поврежденный палец, а на одну руку наложили гипс. Фото предоставлено Андреем Зуйкиным.

Опомнившись, он помог другим пострадавшим выбраться. На место быстро прибыли спасатели и «скорая помощь»: соседку и грузчика пришлось госпитализировать. Андрей получил помощь в травмпункте и отправился домой, правда позже ему все же пришлось лечь в больницу.

— У меня были вывихи двух пальцев, один пришлось зашивать. На следующий день увидел, что у меня на теле огромная гематома. Снова пришел в больницу, меня госпитализировали на несколько дней.

«ЕЩЕ БАБУШКА ЖЕНЫ ПРОСИЛА СНЕСТИ ЭТИ ВЕРАНДЫ»

Андрей говорит, что ни в его квартире, ни в квартире сверху перепланировку никто не делал. По словам собеседника, когда-то его супруга заложила проемы веранды кирпичом и застеклила. Ремонт в помещениях был только косметический, а конструкции никто никогда не сносил.

А вот сами веранды, по словам Андрея, давно вызывали беспокойство.

— Указывается, что дом 1917 года. Но мне говорили, что его построили еще до 19 века. У дома резные балясины — очевидно, что это делалось не в советское время. Знаю, что когда-то еще бабушка моей жены ходила в обком и просила снести эти веранды. Но были соседи, которые были против, и в итоге сделано ничего не было.

Дом на Грекова. Фото: google.ru/maps/.

Собеседник добавляет, что в доме по его просьбе была проведена экспертиза. Ее результаты пока неизвестны.

В администрации сообщили, что теперь обстоятельства инцидента будет выяснять прокуратура.

— Предварительная причина — перепланировка, в ходе которой были снесены две несущие колоны. До всей этой ситуации обследование дома не проводилось, нужды в этом не было. Заявление о признании дома аварийным и подлежащим сносу не поступало, — прокомментировали в мэрии.

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