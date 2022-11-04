Не стал чемпионом мира ради цирка: ростовский акробат рассказал, как отказался от карьеры, чтобы выступать в зарубежном шоу

Дончанин оставил спортивную карьеру, чтобы выйти на арену цирка. Что из этого вышло. Фото: Личный архив героя публикации

Многих из нас в детстве отправляли на всевозможные кружки и секции: кто-то ходил в художественную школу, кто-то играл на гитаре или барабанах, ну а самых активных отдавали в спорт. Так произошло и с ростовчанином Александром Мироновым. С четырех лет маленький Саша стал заниматься акробатикой, еще не подозревая, что в будущем станет профессиональным тренером и даже артистом мирового шоу.

Журналистам «КП – Ростов – на Дону» мужчина рассказал про изнанку одного из самых зрелищных, но непростых видов спорта. О том, как в одночасье решил оставить профессиональную карьеру ради гастролей с цирком «Дю Солей», и почему променял мировую славу на работу тренером в Ростове.

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗКИ И ЯРКИЕ ГРАМОТЫ ОЦЕНКИ НЕ СТАВИЛИ

- На самом деле, вся эта история началась с детского кружка по акробатике, туда в далеком 1994 меня отвела мама. Как и многие спортсмены уже чуть ли не с пеленок был очень активным товарищем - родители просто хватались за голову, нужно было срочно направить энергию в нужное русло, - смеется Александр. – К счастью, затея оказалась удачная. Увидев, как вокруг ребята круто прыгают, делают «колесо» и кувырки, очень захотелось так же. Это сейчас поколение «Тик-Тока» и прочих соцсетей ничем не удивить, ведь они в рилсах и не такое видели. Тогда же акробатические этюды произвели на меня настоящий вау-эффект.

- Примерно к восьми моим годам тренировки проходили пять-шесть раз в неделю по полтора-два часа, позже почти каждый день проводил в зале четыре-шесть часов. Но все это время тренеры очень грамотно распределяли нагрузку: мы могли заниматься отработкой элементов, разминкой, ОФП и даже играть в футбол-баскетбол. Правда ближе к пятому классу пришлось немного отложить активные школьные будни. Все из-за того, что занятия начинались в два часа дня, а акробатика уже в 5. Так вот сидел пару уроков, а потом быстренько паковал сумки, и словно болид «Формулы-1» мчал в зал. Приходилось договариваться с учителями, но за красивые глазки и яркие грамоты оценки не ставили, поэтому в конце каждой четверти отрабатывал государственную тройку, и жил себе спокойненько.

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ, КАК МАРИНОВАННАЯ СЕЛЕДКА В БАНКЕ

- На самом деле акробатика имеет очень много направлений, - объясняет ростовчанин. - Есть парные направления, групповые, прыжки на батуте, соло, и, собственно, дорожка - ее-то я и выбрал. Но, если честно, это не самый популярный вид спорта, ведь сложно не только физически, но и технически. Например, старшим группам на занятиях нужно выполнить две комбинации: первая сальтовая, вторая – винтовая. Каждый элемент из программы требует мышечной силы, крепкой вестибулярки и четкой техники. На соревнованиях делаем четыре упражнения, в каждом — восемь элементов.

Спортсмена заметили и пригласили в Америку выступать. Фото: Личный архив героя публикации

- Помимо сложности есть еще и технический вопрос. Чтобы вы понимали, дорожка для выступлений должна быть в длину аж 36 метров: это больше, чем стандартное футбольное поле. К сожалению, даже в России очень мало залов, где такие помещаются, что уж тут говорить о Ростове. В нашем городе остался лишь небольшой кусочек в спортивном комплексе в районе Сельмаша.

Как сейчас помню, приходишь на тренировку, а там уже аншлаг. Причем пространство приходится делить с другими спортсменами. С одной стороны - ковер художественной гимнастики, с другой - спортивная акробатика и даже прыжки на батуте. Если утром путешествовали в забитом автобусе, поймете наши ощущения. Без шуток чувствуешь себя как селедка в банке. Хорошее место для тренировок нам обещают сколько себя помню, но до реализации дело так и не дошло.

«У ТЕБЯ ВСЕГО СУТКИ, РЕШАЙ»

- Из-за того, что дорожка очень динамичное, силовое направление, в среднем на пенсию спортсмены уходят лет в 30, - делится наш герой. – После, что называется, кто на что горазд. Одни становятся тренерами или циркачами, другие юристами, экономистами, психологами, да хоть арбузы продавай, если душа лежит. Мне вот повезло: в 26 лет постучалось предложение стать артистом известного цирка. Причем произошло все очень спонтанно.

Во всемирно известном цирке все работало как часы. Фото: Личный архив героя публикации

В один из дней позвонила знакомая, мол так и так, в стационарном цирке «Орландо» срочно набираются акробаты. «Хочешь в цирк «Дю Солей»?» - спросила она. Наверное, многие представляют какое это фееричное шоу. Тут и думать-то не надо, любой спортсмен сразу бы выкрикнул радостное «Да!». Но на тот момент очень хотелось стать чемпионом мира, - признается спортсмен. Оценив мой настрой, подруга еще раз намекнула: «Саша, времени у тебя всего сутки. Решай!» Посоветовавшись с близкими, подумал, что чемпионство пока подождет...

Перед отъездом из страны представители шоу выслали контракт, чтобы обсудить детали. В бумагах все было указано до мелочей: сколько работаешь, какой максимум выступлений в день, неделю, месяц - все это решалось на берегу. Причем общались со мной либо с помощью переводчиков, либо через русскоговорящего менеджера. По деньгам выходило весьма достойно, всего около 100 долларов за выход. Правда, если сравнивать с американскими зарплатами, это не очень-то и много, но мне на тот момент вполне хватало.

ШОУ СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- Наш цирк находился в парке «Дисней». Здесь всегда очень красиво, шумно и много детей, но к артистам все это не имело никакого отношения, мы как-никак на работе, какие уж тут развлечения. Выходишь из дома в два часа дня и до 10 - 11 вечера на посту. И, если рутина она и в Африке рутина, то вот само шоу – это что-то на уровне космоса. Представьте себе: под основной сценой пряталась конструкция высотой с трехэтажное здание. Причем во время выступления все эти декорации появлялись перед зрителями буквально за считанные секунды, - с восторгом рассказывает собеседник.

На раздумья - оставаться в спорте или идти в цирковые артисты - был всего день. Фото: Личный архив героя публикации

- Вообще, все в цирке работало как хорошие швейцарские часы. У каждого основного героя есть замена на всякий случай. Причем уровень подготовки у «запасных» такой, что зритель даже не догадывается, что главный артист заболел и его кто-то подменяет. Как там говорят, шоу состоится при любых обстоятельствах. Самое интересное, что сценарий не менялся вот уже долгих 18 лет: каждый номер отработан до мелочей. Конечно, что-то уходит, что-то приходит, но основной «костяк» стабилен. В основном коллегами по сцене были местные старожилы - они на цирковых подмостках с момента основания шоу, и кому-то уже 40, а кому-то даже 50-55. Выступают, правда, без юношеского задора, но техника безупречна - это факт.

ЗАКРЫЛ ГЕШТАЛЬТ

- К сожалению, даже самая красивая история всегда подходит к концу, вот и моя завершилась очень быстро, - вздыхает Саша. - Потрудившись четыре месяца, решил вернуться обратно, ведь в России осталась семья, жена, доченька. Очень по ним скучал, а перевозить их в Америку было очень дорого. Во-первых, у нас тут бизнес, во-вторых, вся зарплата бы уходила на съем жилья, страховки, магазины, бытовые нужды. Сам снимал там маленькую комнату, но с родными – это совсем другой вопрос. Плюс напрягало то, что шоу планировали закрывать уже через 14 месяцев...

Теперь Александр учит акробатике детей и взрослых. Фото: Личный архив героя публикации

- Вернувшись, попытался поработать тренером, но что-то пошло не так. Потом трудился в нескольких батутных центрах, а четыре года назад подумал, что самое время вернуться в большой спорт. Получилось даже съездить на чемпионат мира - все как и хотел, так сказать гештальт закрыт, двигаемся дальше.

А после, полный энергии и сил, вернулся на тренерскую стезю, и с тех пор все сложилось как нельзя лучше. Сейчас работаю с детьми и взрослыми. Среди них и действующие спортсмены, и кому нужна просто физическая нагрузка. Забавно, есть, например, товарищи, мечтающие разучить сальто, чтобы потом порисоваться перед дамами на пляже, а есть те, кто разок зачекинился, галочку поставил, и все. Но мне нравится работать с каждым, ведь ты не только чувствуешь эмоции людей, но и помогаешь им преодолевать себя и свои страхи. В этом весь спорт.

Александр помнит свой детский восторг от первого занятия и передает его уже своим ученикам. Фото: Личный архив героя публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник циркача: Пока ждали снятия ограничений и открытия границ, жонглировали на стройке

Жонглер-эквилибрист рассказал, как он гастролировал по маленьким поселкам, а в итоге уехал заниматься любимым делом в Турцию (подробнее)