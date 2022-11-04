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Общество4 ноября 2022 6:55

Не стал чемпионом мира ради цирка: ростовский акробат рассказал, как отказался от карьеры, чтобы выступать в зарубежном шоу

Акробат из Ростова поделился, как в 26 лет оставил большой спорт ради выступлений на мировом шоу
Александра КАКАСЬЕВА
Дончанин оставил спортивную карьеру, чтобы выйти на арену цирка. Что из этого вышло.

Дончанин оставил спортивную карьеру, чтобы выйти на арену цирка. Что из этого вышло.

Фото: Личный архив героя публикации

Многих из нас в детстве отправляли на всевозможные кружки и секции: кто-то ходил в художественную школу, кто-то играл на гитаре или барабанах, ну а самых активных отдавали в спорт. Так произошло и с ростовчанином Александром Мироновым. С четырех лет маленький Саша стал заниматься акробатикой, еще не подозревая, что в будущем станет профессиональным тренером и даже артистом мирового шоу.

Журналистам «КП – Ростов – на Дону» мужчина рассказал про изнанку одного из самых зрелищных, но непростых видов спорта. О том, как в одночасье решил оставить профессиональную карьеру ради гастролей с цирком «Дю Солей», и почему променял мировую славу на работу тренером в Ростове.

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗКИ И ЯРКИЕ ГРАМОТЫ ОЦЕНКИ НЕ СТАВИЛИ

- На самом деле, вся эта история началась с детского кружка по акробатике, туда в далеком 1994 меня отвела мама. Как и многие спортсмены уже чуть ли не с пеленок был очень активным товарищем - родители просто хватались за голову, нужно было срочно направить энергию в нужное русло, - смеется Александр. – К счастью, затея оказалась удачная. Увидев, как вокруг ребята круто прыгают, делают «колесо» и кувырки, очень захотелось так же. Это сейчас поколение «Тик-Тока» и прочих соцсетей ничем не удивить, ведь они в рилсах и не такое видели. Тогда же акробатические этюды произвели на меня настоящий вау-эффект.

- Примерно к восьми моим годам тренировки проходили пять-шесть раз в неделю по полтора-два часа, позже почти каждый день проводил в зале четыре-шесть часов. Но все это время тренеры очень грамотно распределяли нагрузку: мы могли заниматься отработкой элементов, разминкой, ОФП и даже играть в футбол-баскетбол. Правда ближе к пятому классу пришлось немного отложить активные школьные будни. Все из-за того, что занятия начинались в два часа дня, а акробатика уже в 5. Так вот сидел пару уроков, а потом быстренько паковал сумки, и словно болид «Формулы-1» мчал в зал. Приходилось договариваться с учителями, но за красивые глазки и яркие грамоты оценки не ставили, поэтому в конце каждой четверти отрабатывал государственную тройку, и жил себе спокойненько.

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ, КАК МАРИНОВАННАЯ СЕЛЕДКА В БАНКЕ

- На самом деле акробатика имеет очень много направлений, - объясняет ростовчанин. - Есть парные направления, групповые, прыжки на батуте, соло, и, собственно, дорожка - ее-то я и выбрал. Но, если честно, это не самый популярный вид спорта, ведь сложно не только физически, но и технически. Например, старшим группам на занятиях нужно выполнить две комбинации: первая сальтовая, вторая – винтовая. Каждый элемент из программы требует мышечной силы, крепкой вестибулярки и четкой техники. На соревнованиях делаем четыре упражнения, в каждом — восемь элементов.

Спортсмена заметили и пригласили в Америку выступать.

Спортсмена заметили и пригласили в Америку выступать.

Фото: Личный архив героя публикации

- Помимо сложности есть еще и технический вопрос. Чтобы вы понимали, дорожка для выступлений должна быть в длину аж 36 метров: это больше, чем стандартное футбольное поле. К сожалению, даже в России очень мало залов, где такие помещаются, что уж тут говорить о Ростове. В нашем городе остался лишь небольшой кусочек в спортивном комплексе в районе Сельмаша.

Как сейчас помню, приходишь на тренировку, а там уже аншлаг. Причем пространство приходится делить с другими спортсменами. С одной стороны - ковер художественной гимнастики, с другой - спортивная акробатика и даже прыжки на батуте. Если утром путешествовали в забитом автобусе, поймете наши ощущения. Без шуток чувствуешь себя как селедка в банке. Хорошее место для тренировок нам обещают сколько себя помню, но до реализации дело так и не дошло.

«У ТЕБЯ ВСЕГО СУТКИ, РЕШАЙ»

- Из-за того, что дорожка очень динамичное, силовое направление, в среднем на пенсию спортсмены уходят лет в 30, - делится наш герой. – После, что называется, кто на что горазд. Одни становятся тренерами или циркачами, другие юристами, экономистами, психологами, да хоть арбузы продавай, если душа лежит. Мне вот повезло: в 26 лет постучалось предложение стать артистом известного цирка. Причем произошло все очень спонтанно.

Во всемирно известном цирке все работало как часы.

Во всемирно известном цирке все работало как часы.

Фото: Личный архив героя публикации

В один из дней позвонила знакомая, мол так и так, в стационарном цирке «Орландо» срочно набираются акробаты. «Хочешь в цирк «Дю Солей»?» - спросила она. Наверное, многие представляют какое это фееричное шоу. Тут и думать-то не надо, любой спортсмен сразу бы выкрикнул радостное «Да!». Но на тот момент очень хотелось стать чемпионом мира, - признается спортсмен. Оценив мой настрой, подруга еще раз намекнула: «Саша, времени у тебя всего сутки. Решай!» Посоветовавшись с близкими, подумал, что чемпионство пока подождет...

Перед отъездом из страны представители шоу выслали контракт, чтобы обсудить детали. В бумагах все было указано до мелочей: сколько работаешь, какой максимум выступлений в день, неделю, месяц - все это решалось на берегу. Причем общались со мной либо с помощью переводчиков, либо через русскоговорящего менеджера. По деньгам выходило весьма достойно, всего около 100 долларов за выход. Правда, если сравнивать с американскими зарплатами, это не очень-то и много, но мне на тот момент вполне хватало.

ШОУ СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- Наш цирк находился в парке «Дисней». Здесь всегда очень красиво, шумно и много детей, но к артистам все это не имело никакого отношения, мы как-никак на работе, какие уж тут развлечения. Выходишь из дома в два часа дня и до 10 - 11 вечера на посту. И, если рутина она и в Африке рутина, то вот само шоу – это что-то на уровне космоса. Представьте себе: под основной сценой пряталась конструкция высотой с трехэтажное здание. Причем во время выступления все эти декорации появлялись перед зрителями буквально за считанные секунды, - с восторгом рассказывает собеседник.

На раздумья - оставаться в спорте или идти в цирковые артисты - был всего день.

На раздумья - оставаться в спорте или идти в цирковые артисты - был всего день.

Фото: Личный архив героя публикации

- Вообще, все в цирке работало как хорошие швейцарские часы. У каждого основного героя есть замена на всякий случай. Причем уровень подготовки у «запасных» такой, что зритель даже не догадывается, что главный артист заболел и его кто-то подменяет. Как там говорят, шоу состоится при любых обстоятельствах. Самое интересное, что сценарий не менялся вот уже долгих 18 лет: каждый номер отработан до мелочей. Конечно, что-то уходит, что-то приходит, но основной «костяк» стабилен. В основном коллегами по сцене были местные старожилы - они на цирковых подмостках с момента основания шоу, и кому-то уже 40, а кому-то даже 50-55. Выступают, правда, без юношеского задора, но техника безупречна - это факт.

ЗАКРЫЛ ГЕШТАЛЬТ

- К сожалению, даже самая красивая история всегда подходит к концу, вот и моя завершилась очень быстро, - вздыхает Саша. - Потрудившись четыре месяца, решил вернуться обратно, ведь в России осталась семья, жена, доченька. Очень по ним скучал, а перевозить их в Америку было очень дорого. Во-первых, у нас тут бизнес, во-вторых, вся зарплата бы уходила на съем жилья, страховки, магазины, бытовые нужды. Сам снимал там маленькую комнату, но с родными – это совсем другой вопрос. Плюс напрягало то, что шоу планировали закрывать уже через 14 месяцев...

Теперь Александр учит акробатике детей и взрослых.

Теперь Александр учит акробатике детей и взрослых.

Фото: Личный архив героя публикации

- Вернувшись, попытался поработать тренером, но что-то пошло не так. Потом трудился в нескольких батутных центрах, а четыре года назад подумал, что самое время вернуться в большой спорт. Получилось даже съездить на чемпионат мира - все как и хотел, так сказать гештальт закрыт, двигаемся дальше.

А после, полный энергии и сил, вернулся на тренерскую стезю, и с тех пор все сложилось как нельзя лучше. Сейчас работаю с детьми и взрослыми. Среди них и действующие спортсмены, и кому нужна просто физическая нагрузка. Забавно, есть, например, товарищи, мечтающие разучить сальто, чтобы потом порисоваться перед дамами на пляже, а есть те, кто разок зачекинился, галочку поставил, и все. Но мне нравится работать с каждым, ведь ты не только чувствуешь эмоции людей, но и помогаешь им преодолевать себя и свои страхи. В этом весь спорт.

Александр помнит свой детский восторг от первого занятия и передает его уже своим ученикам.

Александр помнит свой детский восторг от первого занятия и передает его уже своим ученикам.

Фото: Личный архив героя публикации

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