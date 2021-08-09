Дневник циркача: Пока ждали снятия ограничений и открытия границ, жонглировали на стройке

Выступать труппа продолжила даже, когда страну охватили пожары. Фото: личный архив героя публикации

С чем у большинства людей ассоциируется цирк? Это обаятельные артисты, веселые клоуны и яркие образы. В период пандемии всем было не до цирка - представления устраивают только в период смягчения антиковидного режима. Зрителей мало, а значит, и гонорары начинают уходить. Полтора года пандемии оставили некоторых артистов без заработка, от чего многие ушли в ивент-сферу или вовсе начали уезжать в другие страны. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» поговорил с жонглером- эквилибристом Русланом, который уехал работать в Турцию. Он рассказал, чем курортный цирк отличается от обычного и как наше мастерство оценивают иностранцы.

ЗАНИМАЛИСЬ ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Руслан вместе с братом Рустамом увлеклись цирком еще в пятом классе. Сначала ходили в деревенский кружок, потом их пригласили в цирковое училище, и только там к ребятам пришло понимание того, насколько это сложная профессия.

- До этого мы занимались в свое удовольствие и не знали огромного количества тонкостей, - вспоминает Руслан. - На новом месте пришлось работать в два раза больше: репетировали, учились, а еще ездили по гастролям. В поселках публика благодарная - дети удивлялись даже самым простым трюкам, и мы получали бурные овации, а еще бесценный опыт и эмоции.

На втором курсе парней отправили на практику в Турцию: там очень любят российских артистов, поэтому многие после практики заключили контракты на выступления с местными турецкими шоу.

Училище рисовало большие перспективы: было много предложений из разных городов. Ребята подготовили свой номер оттачивали его до совершенства.

- После училища нас призвали в армию. Многие военные, когда узнавали что мы из цирка, спрашивали клоуны что-ли? - рассказывает цирковой артист. - Это ничуть не смущало, потому что мы то знали - клоунада, это сложный жанр который способны освоить лишь единицы выпускников.

Чтобы не потерять хватку, жонглировали в военной части разными безделушками, на учениях всегда что то крутили в руках, а к концу службы все наши сослуживцы уже знали, кто такие цирковые артисты, чем они отличаются и как работают.

После вечерних представлений артисты репетируют до глубокой ночи. Фото: личный архив героя публикации

ГОД ЧЕРНОЙ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

Новость про черную летучую мышь, которая разносит заразу по Китаю, молодые артисты услышали на репетиции. Их руководители вели переговоры чтобы отправить парней как раз-таки в Поднебесную, но им сказали, что нужно подождать где-то месяц, пока все не успокоится. Как оказалось, недолгий карантин превратился в общемировое бедствие, которое также ударило и по артистам.

Заграничные поездки оказались под запретом, и цирк начал гастролировать по станицам соседнего Краснодарского края, давал представления в сельских ДК, на площадках, но потом и этот формат запретили и артист осталися без своего зрителя.

- Без работы особо не посидишь, и мы ушли работать на стройку. Там я начал класть стены из газоблока, - продолжает историю Руслан. - В жизни все навыки оттачиваются также как и в цирке: сначала у тебя есть цель — создать номер, потом ты достаешь или придумываешь реквизит для его воплощения, а потом уже репетируешь до полного автоматизма. На стройке уставал, конечно, но на репетиции время находил — хотелось, как только все наладится, быть на все 100 готовым вернуться в строй.

Руслан получил предложение выступать в Турции в последнюю секунду, так что номера разучивал уже на месте. Фото: личный архив героя публикации

ПРИГЛАШЕНИЕ В ТРУППУ

- Один мой знакомый цирковой деятель позвонил и сказал, что срочно нужны артисты. Я думал, сможем вместе с братом выступать, но потом сообщили, что нужен только один человек. Группа из 16 человек должна была уехать на выступления в Турцию, но один из циркачей заболел коронавирусом, и ему стали искать замену. Буквально через пару дней, Руслан оказался на побережье Средиземного моря.

Пришлось быстро вливаться в коллектив: чтобы не отставать от коллег, репетировал по 6-8 часов. Номер свой подготовить за короткое время ростовский артист не успел, поэтому пришлось заниматься сразу несколькими направлениями - жонглированием, эквилибристикой, поддержкой и другими цирковыми трюками.

В Турции команда гастролирует по отелям и показывают номера отдыхающим. Артисты здесь встречаются из самых разных уголков мира: есть акробаты из Монголии и Кубы, выходцы из Украины, Казахстана и Китая.

- Мы с ними общаемся на особом, цирковом, языке: они показывают нам свои номера, мы им - свои, так и находим общие темы, - объясняет артист. - Я спрашивал, почему нет цирковых из Европы, на что мне ответили что это направление не слишком развито на Западе — это, скорее, визитная карточка стран Азии.

Руслан рассказал, что турецкие представления отличаются от привычных ему тем, что там все манежи - открытые, а не как у нас - шатры и купольные здания.

- Даже покрытие на сцене у них другое: первое время было необычно, а потом свыкся, - делится наблюдениями циркач. - Еще в Турции слишком жарко: это особенно заметно, когда выполняешь силовые номера.

В новинку для нашего артиста стала открытая арена. Фото: личный архив героя публикации

ВЫСТУПАЕМ, КОГДА ВОКРУГ ГОРЯТ ЛЕСА

В Турции, как и везде, действуют ковидные ограничения: туристов пока хватает, но ситуация может в любой момент повернуться против артистов.

- Сейчас еще добавилась проблема с пожарами: вокруг курортов горят леса в сторону провинции Сиде, поэтому все вокруг ощущают небольшую тревогу, которую мы пытаемся снять своими вечерними выступлениями, - объясняет ситуацию Руслан. - Немцы и другие европейцы удивляются пожарам больше всего: они мониторят новости, смотрят сводки, а наши туристы проще к этому относятся - не отвлекаются от отдыха.

Труппа живет в одном из отелей в 20 минутах от Антальи. Поговаривают, тут сам Барак Обама отдыхал — отельеры гордо выставляют фотографии главы государства. Но от статуса отеля в жизни артистов ничего не меняется — это постоянные репетиции и тренировки.

- Распорядок у нас жесткий: выступаем до полуночи, потом репетируем до трех ночи, а затем уже отдых, и так до следующей репетиции, - рассказывает Руслан. - Обещают, что сезон продлится до октября, а там уже будем готовить новые номера. Надеюсь ограничения спадут и цирк задышит полной грудью.

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