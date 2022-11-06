Рассказываем о самых ярких моментах матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

82' Схлестнулись Комличенко и Маричаль. Ростовский нападающий схлопотал рукой по голове и оказался в горизонтальном положении, но свистка не последовало.

81' Миронов и Лангович встретились на правом фланге, тут подкрался Маричаль и выбивает снаряд в аут.

79' Неплохая комбинация от москвичей, но Захарян неточно бьет справа в штрафную.

78' Тюкавин с линии штрафной лихо шлет мяч в ворота ростовчан, но Песьяков сегодня - как Гендальф: "Ты не пройдешь!"

77' Москвичи неудачно разыгрывают угловой с левого фланга.

76' Травма Щетинина оказалась серьезнее, чем хотелось верить. Хромает на скамейку запасных, а на смену бежит Лангович.

75' Гости мчат в контратаку: Захарян в штрафной, но мяч угодил в защитника хозяев. Угловой.

74' Мелехина настигла карма, или отложенный "горчичник". В центре поля он пронес ногу мимо мяча, угодив аккурат в голову Тюкавина.

73' Уткин со стандарта шлет мяч на ближнюю штангу, оттуда его головой вынес Лаксальт.

72' Щетинин прорвался по правому флангу, но тут его за футболку схватил Лаксальт. Последовал фол, дальше - "горчичник".

69' Замена у "Динамо": Лесовой, грулев и Тюкавин вышли на смену Смолову, Макарову и Нгамале.

68' Щетинин получил болезненный удар по ногам от Маричаля.

66' Гол! Вот тебе и статистика 15:0. А у "Ростова" первая попытка - в яблочко. Комличенко подхватил мяч на левом фланге, обойдя в силовой борьбе Маричаля, легонько покатил к штрафной на Щетитина, и Кирилл в одно касание пробил в дальний угол "Динамо"!

65' В игре москвичи сделали уже 15 ударов по воротам ростовчан, а хозяева в сторону гостей - ни одного. Букмекеры задумались...

63' Замена: в "Ростове" Миронов выходит вместо Тугарева.

61' Чернову нужна медпомощь. Когда его "подлатали", продолжил борьбу.

60' VAR ничего криминального не видит, игра продолжается.

59' Уткин забросил мяч на Полоза, но вперед него уже бежит Лещук, выбегая за штрафную, вратарь гостей отбивает мяч головой, но недалеко, на Ласкальта, который по снаряду не попал. Тугарев на подборе - рухнул в штрафной противника вместе с Маричалем, требовал пенальти.

59' Уткин не выбил мяч из ростовской штрафной, и тут Макаров пробивает прямо в Песьякова, который не успел поднять руки - сработал лицом.

58' Захарян выполняет угловой с правого фланга, а Песьякову достаточно кулака, чтобы отразить угрозу.

57' Захарян на дриблинге влетает в штрафную хозяев, мяч - на Макарова, тот - в дальний угол. Рикошет от Осипенко, и мяч катится у самой штанги. Фух!

57' Даса справа отправляет мяч в центр ростовской штрафной, и тут Песьяков мяч цап!

56' Угловой зарабатывают москвичи. Захарян подает на ближнюю штангу, и мяч идет на голову Полозу.

54'Смолов, получив мяч в штрафной хозяев, хотел легонько так передать мяч товарищу, но тут как тут капитан Глебов - перехватил!

50' Йоканович заработал желтую карточку, причем тренера не устроило, что подопечного потянули за майку, но наказание за это не последовало. Арбитр долго разговаривал с тренером, но карточку показал.

48' Даса с правого фланга пасует на Захаряна, а тот упустил снаряд за лицевую линию.

47' Нгамале получил мяч на левом фланге, но не обошел Сильянова.

46' Второй тайм. Визуально молодцы гости. Всю первую половину матча москвичи пытались распечатать ворота ростовчан, но получали ответ равный по силам. Да и всерьез опасный момент создали у ворот хозяев лишь в конце тайма.

+2 А теперь объявляем перерыв!

+1 Москвичи доооолго атакуют, и Смолов, наконец-то, решился на удар дальше штрафной, и послал мяч выше ворот. Ай, молодец!

45' +1 минута от арбитра.

44' Тугарев на скорости влетел в Лаксальта и тоже теперь с желтой карточкой.

42' Комличенко завладел мячом, чтобы выручить ростовских защитников, и в тот же момент - удар по ногам от Макарова, который схлопотал желтую карточку.

41' Фомин мчался через центральную зону с мячом, чтобы послать пламенный привет в ворота ростовчан, но Песьяков перехватил "почту".

39' Москвичи провели быструю контратаку, и Захарян отправил мяч в штрафную хозяев поля, Смолов в касание перевел на Смолова, а тот послал мяч в ближний угол, но снаряд угодил в сетку с внешней стороны.

37' Щетинин заработал на правом фланге угловой, который разыграли неудачно.

35' Чернов идет в атаку, но ушел в офсайд.

34' Смолов зашел в штрафную соперника слева и передал снаряд Нгамале, но тут же мяч перехватили "желто-синие".

30' Уткин обыграл соперника и послал мяч на Комличенко, но тут как черт из табакерки вылетел защитник москвичей.

28' Москвичи уже всей командой кроме вратаря обосновались на половине поля соперника, но пока безрезультатно.

24' Захарян перехватил мяч в левом углу штрафной "Ростова" и послал мяч в ворота, но Песьяков тут как тут.

23' Полтайма позади, а болельщики успевают заскучать. Нет, борьбы на поле достаточно, но все как-то пресновато, без опасных моментов. Защитники обеих команд выполняют свои функции лучше нападающих.

21' Ростов разыгрывает стандартное положение с надеждой. Но Мелехин неудачно посылает мяч с левого фланга за пределы поля. Главный тренер сборной по России нахмурил брови.

20' А нет, вернулся на поле, миленький. Но тут Захарян схлопотал желтую карточку, не пожалев ног Уткина.

19' Комличенко в столкновении с Маричалем, кажется, получил травму.

17' Фомин передал мяч на Нгамале, и тот пытался заработать угловой, но с защитой "Ростова" такой номер не сработал. 15' Смолов зашел в тыл к ростовским защитникам, но мяча от своих из глубины поля так и не дождался.

13' Даса с правого фланга посылает в штрафную на Смолова, а тот в касание - на Фомина, который отправляет мяч в ворота, но по какой-то не той траектории. Песьяков на всякий случай снаряд к рукам прибрал.

11' Смолов идет в подающую надежды контратаку, но не смог сделать точную передачу на Макарова. Тут же взял подбор, отправил мяч на Лаксальта, а тот - на Кутицкого, и снаряд летит над воротами хозяев.

10' Сильянов пытался на пару с Комличенко разыграть "стенку", но не в этот раз, парни, не в этот раз.

8' Захарян посылает мяч в ворота, но снаряд рикошетит и попадает в руки Песьякову.

7' Даса выполнил передачу с левого фланга, но ее без проблем перехватили "желто-синие".

5' Чернов с левого фланга послал мяч в штрафную гостей, но те мяч отбили, и Уткин пасует. Подбор - за ростовчанами, но Глебов осуществил неудачную передачу.

3' Тугарев в штрафной гостей, но мяч охранял Сазонов и Лещук. Тугарев падает, но быстро поднимается, а мяч уходит в аут.

2' Нгамале бросается в борьбу за мяч, и вот он фол в атаке.

19.00 Звучит стартовый свисток арбитра.

18.57 В первом круге соперники сыграли вничью в Москве - 1:1. Голами обменялись Вясеслав Грулев и Николай Комличенко. Дальше во время группового этапа Кубка России ростовчане одержали победу дома - 2:0, а москвичи ответили победой у себя дома - 3:1.

За всю историю клубы встречались 59 раз, и 26 побед на счету у "Динамо", а 14 - у "Ростова", 19 игр окончились ничьей. Москвичи обгоняют дончан по количеству забитых голов - 92 против 59.

Но последняя статистика говорит в пользу хозяев. Ростовчане за последние семь домашних матчей одержали пять побед над москвичами, один раз проиграли и один раз сыграли вничью. Букмекеры же с небольшим отрывом ставят на гостей встречи.

18.55 Стартовые составы.

"Ростов": Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Тугарев, Уткин, Щетинин, Полоз, Комличенко. Запасные: Цулая, Прохин, Мухин, Поярков, Лангович, Миронов, Байрамян, Шанталий, Мельников, Ковальков, Голенков.

"Динамо": Смолов, Нгамале, Макаров, Фомин, Захарян, Кутицкий, Лаксальт, Даса, Маричаль, Сазонов, Лещук. Запасные: Будачев, Купцов, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Осокин, Тюкавин, Гладышев.

18.50 Ростов встречает завершающий домашний матч года на четвертой строчке турнирной таблицы в РПЛ с 29 очками. У москвичей 26 баллов и шестое место.

В 15-м туре желто-синие сразились на выезде с командой "Ахмат" и на морально-волевых вырвали победу - 1: 2 благодаря голам Николая Комличенко и Александра Сильянова.

Гости в предыдущем туре разбили "Химки" - 6:1. В этом матче отличились Нгамале, Макаров, Смолов, Тюкавин и дважды молодец - Ярослав Гладышев.

Если сегодня победа окажется за "Ростовом", дончане обойдут "ЦСКА" и будут дышать в спину "Спартаку". В случае победы москвичей, они вплотную приблизятся в таблице к дончанам.

18.45 Сегодня «желто-синие» в домашнем матче принимают москвичей и завершаю 16-й тур Российской премьер-лиги. Судить встречу будет главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа. В помощниках — Максим Гаврилин из Владимира и Игорь Демешко из Химок.

18.40 Ростовские болельщики приободрились новостью: Российский футбольный союз продлил с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным контракт - до лета 2014 года он остается наставником национальной сборной по футболу. С одной стороны, отвлечение сил на сборную, а с другой — в цене Георгиевич, значит, и дончанам хорошо.

«Ростов» - «Динамо» 6 ноября 2022 — сегодня матч проходит на стадионе «Ростов Арена» в донской столице. Спортивный праздник стартует в 19.00 по московскому времени, болельщики уже собираются на стадионе, а «КП — Ростов-на-Дону» проведет прямую трансляцию матча. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых ярких моментов игры!

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