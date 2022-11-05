РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным

Наставник "желто-синих" остается главным наставником национальной сборной до 1 августа 2024 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной продолжают сотрудничать с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным в качестве главного наставника сборной России. Работу в сборной он будет совмещать с наставничеством над «желто-синими».

- РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде, - заметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. - Наша задача — сохранить институт сборных команд. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки.

В ответном слове Валерий Карпин поблагодарил и сборную, и ФК «Ростов» за доверие.

— Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям, - заметил Валерий Карпин.

Напомним, Карпин стал главным тренером сборной в июле 2021 года. Под его наставничеством команда сыграла восемь официальных матчей с шестью победами, одним поражением и одной ничьей.

Ближайшие сборы назначены на третью неделю ноября, а 17 и 20 ноября российская сборная сыграет выездные товарищеские матчи — с Таджикистаном в Душанбе и с Узбекистаном в Ташкенте.

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