Валерий Карпин: в матче с «Краснодаром» у «Ростова» все было достаточно неплохо

Итоги 12 тура РПЛ подвел наставник донской команды. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Итоги прошедшего матча с «Краснодаром» прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Наставник желто-синих отметил, что на поле «все было достаточно неплохо».

- Готовились к «Краснодару». Что можно ребятам предъявить, учитывая все наши обстоятельства, начиная от отъезда легионеров, присутствия 8 тысяч на стадионе, с нашими переездами. Что можно предъявить нашим футболистам? Только поблагодарить их, поздравить и назвать мужиками, вот и все, - сказал Валерий Карпин.

Напомним, сегодня, 9 октября, донские футболисты в рамках 12 тура РПЛ обыграли гостей из Кубани со счетом 3:2 (0:2). Яркий и непредсказуемый матч провели на стадионе «Ростов Арена».

Следующий соперник ростовчан - «Урал». Игру 13 тура РПЛ также проведут в донской столице. Спортивная баталия состоится 14 октября, начало в 19:30.

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