Почти 200 маломобильных жителей Херсонской области прибыли на поезде в эвакуацию в Ростов-на-Дону

Людей выводили из поезда по очереди, чтобы не замерзли на перроне. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В воскресенье, 6 ноября, в Ростов прибыли почти 200 маломобильных жителей Херсонской области. Колясочников, лежачих больных — пациентов гериатрических пансионатов и персонал эвакуировали на поезде в донскую столицу. В пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области рассказали подробности произошедшего.

«СКОРЫЕ», МЧС, АВТОБУСЫ...

Вечером жители Ростова не на шутку испугались: На Привокзальной площади донской столицы, куда выходит главный железнодорожный и главный автовокзалы, да и до пригородного жд вокзала рукой подать, собрались десятки машин скорой помощи и пожарные машины. Посты с фотографиями моментально наполнили городские паблики в соцсетях.

На Привокзальной площади людей ждали 25 скорых, 7 автобусов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Ответ пришел от спасателей: это так Ростов встречал важных гостей — людей, которые нуждаются в медицинской помощи, пациентов гериатрических пансионатов Херсонской области.

- Сегодня на станцию Ростов Главный со станции Джанкой прибыл поезд, который привез 187 маломобильных граждан, - объяснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Геннадий Серга. - Силами подразделений Главного управления МЧС России по Ростовской области, донскими спасателями, другими службами Ростова-на-Дону была организована их встреча.

Спасатели готовятся принимать гостей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

«СПАСИБО ЗА ВСЕ!»

Люди с тросточками, на костылях медленно передвигаются по перрону, некоторых везут на инвалидных колясках и даже на медицинских каталках. Самых тяжелых больных везут дальше на скорой помощи.

- Саша, все хорошо? - спрашивает у мужчины на коляске более подвижная женщина. И улыбается стоящим вокруг людям. - Это мой муж. Спасибо, какие были девочки! Помогали, приносили, что нужно! Мы им говорим спасибо за все!

Более половины прибывших — лежачие больные, или передвигаются на колясках. На вокзале эвакуированным помогали сотрудники МЧС, спасатели, медики, волонтеры. Из вагонов их выводили и выгружали поочередно, чтобы люди не находились долго на холоде. В каждый вагон заходили спасатели и волонтеры, перенося тех, кто не может передвигаться самостоятельно. Пожилых людей аккуратно выводят, поддерживают при спуске с крутых ступенек поезда.

Приехавшие - пациенты гериатрических пансионатов и нуждаются в медицинской помощи. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Когда из поезда спустилась эта пара, на перрон уже спустился вечер. Мужчина с улыбкой идет рядом с коляской, которую катят спасатели, ведь он вместе с супругой.

- Бабушка рядышком с дедушкой! Мы муж с женой. Мы не пьем, ни курим, и не воруем, и... любим! - смеется супруг.

Пока выводят одних, другие ждут своей очереди в вагоне. Волонтер приносит одной из бабушек стакан теплой воды — ручки погреть.

25 «СКОРЫХ» И 7 АВТОБУСОВ

Пенсионеры мельком оглядываются, куда они попали. Видят много людей в форме спасателей, волонтеров, медиков. Выдыхают, успокаиваются и доверяют свою безопасность и здоровье.

Людей встречали десятки сотрудников экстренных служб и волонтеры. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Были предоставлены 25 машин скорой помощи, семь автомобилей для перевозки вещей, семь автобусов для транспортировки этих граждан в различные лечебные учреждения нашего города и области. На Дону для них подготовлены специализированные места размещения, - добавил Геннадий Серга. - Большую помощь оказали волонтеры из разных учебных заведений нашего города.

Для перевозки больных задействованы автобусы и специализированные машины скорой помощи. С железнодорожной станции прибывших организованными колоннами в машинах скорой помощи и на автобусах повезли в специализированные пункты размещения в Ростовской области, в медицинские учреждения. В пути пассажиров также сопровождают медработники, сотрудники МЧС и полиции.

В Ростов приехали 187 человек, которые нуждаются в помощи и уходе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Вы пока будете ехать, определитесь, кто с кем хочет жить — по два человека, - по-хорошему озадачила приехавших людей волонтер. - Вещи привезут чуть позже — не волнуйтесь!

И люди, несмотря на отсутствие сил, слабое здоровье и почтенный возраст, находят в себе силы улыбнуться и сказать спасибо каждому, кто им сегодня помог.

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