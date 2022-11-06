Скопление «скорых» и пожарных на Привокзальной площади в Ростове объяснили в МЧС

Кареты скорой помощи и пожарные машины собрались у железнодорожного вокзала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчан напугало большое скопление пожарных машин и скорой помощи на привокзальной площади донской столицы. Фотографиями люди поделились в социальных сетях. Объяснение было получено в МЧС.

Как объяснили в пресс-службе МЧС по Ростовской области по запросу журналистов, скопление автомобилей экстренных служб не связано ни с каким чрезвычайным происшествием. Специалисты встречают прибывающих на вокзал людей.

- Прибыл поезд с маломобильными гражданами, эвакуированными из Херсонской области, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юнармейцы Ростовской области начали сбор тактических носилок «Фома-180»

Носилки передадут военнослужащим вместе с письмами и посылками (подробнее)