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НовостиОбщество6 ноября 2022 14:30

Скопление «скорых» и пожарных на Привокзальной площади в Ростове объяснили в МЧС

У одного из вокзалов собрались десятки машин экстренных служб
Татьяна ТИХОНОВА
Кареты скорой помощи и пожарные машины собрались у железнодорожного вокзала.

Кареты скорой помощи и пожарные машины собрались у железнодорожного вокзала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчан напугало большое скопление пожарных машин и скорой помощи на привокзальной площади донской столицы. Фотографиями люди поделились в социальных сетях. Объяснение было получено в МЧС.

Как объяснили в пресс-службе МЧС по Ростовской области по запросу журналистов, скопление автомобилей экстренных служб не связано ни с каким чрезвычайным происшествием. Специалисты встречают прибывающих на вокзал людей.

- Прибыл поезд с маломобильными гражданами, эвакуированными из Херсонской области, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

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