Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 ноября 2022 8:38

Юнармейцы Ростовской области начали сбор тактических носилок «Фома-180»

Носилки передадут военнослужащим вместе с письмами и посылками
Татьяна ТИХОНОВА
Носилки вместе с письмами и посылками передадут бойцам.

Носилки вместе с письмами и посылками передадут бойцам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Морозовском районе Ростовской области юнармейцы присоединились к волонтерскому общественному движению «Золотые руки ангела» и начали сбор тактических носилок «Фома-180» для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Собранные носилки будут отдаваться в пошив и передаваться военнослужащим с письмами юнармейцев и посылками от жителей Морозовского и соседних районов.

- Бескаркасные тактические носилки весят всего 200 граммов, зато выдерживают нагрузку до 300 килограммов. Их можно использовать для раненых, переноски и закрепления грузов. Носилки легко помещаются в любой рюкзак, сумку и занимают очень мало места, - рассказывают в пресс-службе.

Технологию сверхлегких тактических носилок «Фома-180» разработал Юрий Евич – врач, медик, специалист по тактической медицине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 60 тысяч пар берцев с буквой Z делает донское предприятие

Букву на язычке и название города — Ростов — появилось на изделиях после начала СВО (подробнее)