Юнармейцы Ростовской области начали сбор тактических носилок «Фома-180»

Носилки вместе с письмами и посылками передадут бойцам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Морозовском районе Ростовской области юнармейцы присоединились к волонтерскому общественному движению «Золотые руки ангела» и начали сбор тактических носилок «Фома-180» для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Собранные носилки будут отдаваться в пошив и передаваться военнослужащим с письмами юнармейцев и посылками от жителей Морозовского и соседних районов.

- Бескаркасные тактические носилки весят всего 200 граммов, зато выдерживают нагрузку до 300 килограммов. Их можно использовать для раненых, переноски и закрепления грузов. Носилки легко помещаются в любой рюкзак, сумку и занимают очень мало места, - рассказывают в пресс-службе.

Технологию сверхлегких тактических носилок «Фома-180» разработал Юрий Евич – врач, медик, специалист по тактической медицине.

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